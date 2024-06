Getting your Trinity Audio player ready...

Europei atletica Roma al via: Leo Fabbri subito in gara.

Europei atletica Roma al via. Ci siamo. Partono oggi venerdì 7 giugno i campionati europei di atletica leggera Roma 2024.

Grande evento che prelude alle Olimpiadi di Parigi. Fino al 12 giugno Roma al centro dell’Europa con la grande atletica. Sarà grande spettacolo.

In gara 48 nazioni, circa 1700 atleti, 113 azzurri capitanati dal campione olimpico Gimbo Tamberi. Con il due volte campione olimpico Marcel Jacobs. Con fenomeni del calibro di Mondo Duplantis.

E tanta Toscana protagonista.

Con il recordman di presenze in azzurro Daniele Meucci, il maratoneta pisano di Cascina alla 38esima presenza azzurra: nessuno come lui tra i convocati per gli Europei di Roma.

Tutti gli orari degli azzurri in gara.

Subito in gara il vicecampione del mondo Leo Fabbri. Il fuoriclasse di Bagno a Ripoli fresco di record italiano nel peso con 22.95 miglior misura europea 2024 si gioca venerdì 7 giugno alle 19.55 la qualificazione alla finale di sabato 8 giugno a partire dalle ore 21.

Larissa Iapichino in pedana del lungo martedì 11 giugno per la qualificazione alla finale.

Ed è un altro toscano ad aprire venerdì 7 giugno mattina la prima giornata degli Europei Roma 2024. Si tratta del livornese Alessio Mannucci, che cerca la qualificazione per la finale del disco.

Tanta Toscana in azzurro. E tanti livornesi. Con Mannucci, in azzurro da Livorno Rachele Mori, campionessa del mondo U20 nel martello, al debutto in Nazionale maggiore. Gianluca Picchiottino, 20 km. Diego Aldo Pettorossi, 200 metri. La deb Ilaria Elvira Accame, staffetta 4×400 metri

Squadra azzurra selezionata dal direttore tecnico Antonio La Torre. La presentazione dal presidente Fidal Stefano Mei, campione europeo 10mila metri Stoccarda 1986.

Nella conferenza della vigilia La Torre e Mei con Mattia Furlani, Leonardo Fabbri, Nadia Battocletti, Chituru Ali e Catalin Tecuceanu, tra gli atleti più attesi.

La Toscana in gara:

ILARIA ELVIRA ACCAME (Atletica Libertas Unicusano Livorno) – Staffetta 4×400 metri

Prestigiosa convocazione per la giovane atleta amaranto, alla sua prima presenza in nazionale assoluta, reduce da continui progressi in pista.

400 metri – PB e SB: 52”29

LAPO BIANCIARDI (GS Avis Barletta) – Staffetta 4×400 metri

L’atleta toscano cresciuto nell’Assi Giglio Rosso pronto per la staffetta

400 metri – PB: 46”27 SB: 46”64



ANNA BONGIORNI (CS Carabinieri) – 100 m e staffetta 4×100

Terza partecipazione ai Campionati Europei outdoor per l’atleta pisana figlia d’arte, Bongiorno ha superato le venti presenze in nazionale.

PB: 11”27 SB: 11”39

YOHANES CHIAPPINELLI (CS Carabinieri) – Mezza maratona

L’atleta senese, dopo aver abbandonato i 3.000 siepi con una medaglia di bronzo agli europei del 2018, ora lanciato nella mezza.

PB: 1h00”45 SB: –

LEONARDO FABBRI (CS Aeronautica Militare) – Getto del peso

E’ il superman azzurro, reduce da risultati strepitosi 2024, costante nell’élite sopra i 22 metri.

FRANCESCO GUERRA (CS Carabinieri/GP Parco Alpi Apuane) – 10.000 metri

Dopo la medaglia d’argento agli europei under 23 dello scorso anno, Nazionale maggiore dopo aver indossato la maglia azzurra in tutte le rassegne europee giovanili.

PB e SB: 28’22”07

LARISSA IAPICHINO (Fiamme Oro Padova / Atletica Firenze Marathon) – Salto in lungo

Larissa si presenta accreditata dalla migliore misura stagionale europea, grazie al salto di 6,86 realizzato a Palermo lo scorso 26 maggio.

PB: 6,97 m SB: 6,86 m

EMMANUEL IHEMEJE, nato a Carrara, protagonista nel triplo

ALESSIO MANNUCCI (CS Aeronautica Militare) – Lancio del disco

L’atleta livornese cha mostrato notevoli miglioramenti ed una costante crescita che lo hanno portato a ridosso della fettuccia dei 65 metri nel corso dei primi mesi della stagione.

PB e SB: 64,97 m

DANIELE MEUCCI (CS Esercito) – Mezza maratona

L’ingegnere pisano, che nel proprio palmarès vanta già diverse medaglie a livello europeo, indosserà per la 38esima volta la maglia azzurra assoluta e si cimenterà nella mezza maratona.

PB: 1h01’06” SB: –

RACHELE MORI (G.A. Fiamme Gialle / Atletica Livorno) – Lancio del martello

Dopo i numerosi successi internazionali conquistati a livello giovanile, la livornese al debutto in Nazionale maggiore..

PB: 69,02 m SB: 68,46 m

DIEGO ALDO PETTOROSSI (Atletica Libertas Unicusano Livorno) – 200 metri

Dati i recenti notevoli progressi dimostrati, l’atleta livornese sfida i migliori velocisti sulla scena europea

PB: 20”54 SB: 20”71

GIANLUCA PICCHIOTTINO (Fiamme Gialle) – Marcia 20 km

Convocazione last minute dopo l’infortunio al fiorentino Cosi per il livornese Picchiottino, Atletica Libertas Unicusano

PB e SB: 1h20’46”

IRENE SIRAGUSA (CS Esercito) – 200 m e Staffetta 4×100

Quinta partecipazione per Irene Siragusa ai campionati europei outdoor, in uno stadio Olimpico che l’ha già vista protagonista in gioventù di importanti prestazioni cronometriche.

PB: 22”96 SB: 23”03

CLAUDIO MICHEL STECCHI (Fiamme Gialle) – Salto con l’Asta

L’astista fiorentino dopo un’ottima stagione 2023, con il nono posto della finale ai Mondiali e il conseguimento del minimo per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi, a causa di una serie di piccoli intoppi non ha ancora gareggiato nel corso del 2024: farà il suo esordio stagionale a Roma.

PB: 5,82 m SB: –

STEFANIA STRUMILLO (G.A. Fiamme Azzurre) – Lancio del Disco

La pedana del disco vedrà impegnata la lanciatrice emiliana che in occasione del CDS gareggia per la società toscana Atletica 2005.

PB: 59,80 m SB: 58,26 m

MARCELL JACOBS (Fiamme Oro Padova) – 100 metri e staffetta 4×100

Atletica Virtus Lucca, società per la quale gareggia nel CDS

PB: 9”80 SB: 10”03