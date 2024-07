Serie C, pubblicati gli orari delle prime gare: la Lucchese la prima toscana in campo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tutto pronto per la nuova stagione di serie C. Dopo il calendario, presentato due settimane fa, la Lega Pro ha presentato gli orari e i giorni delle prime sette giornate di campionato.

Il primo weekend di partite sarà spalmato fra venerdì 23 agosto e lunedì 26 agosto. Sarà la Lucchese la prima toscana ad esordire venerdì alle 20,45 contro il Pineto. Giocano di sabato alle 18, invece, il Pontedera sul campo del Legnago Salus e la Pianese in casa con il Perugia. Per l’Arezzo bisognerà attendere domenica 25 agosto alle 20,45 per la sfida con il Campobasso. Le altre gare: venerdì alle 20 apre Spal – Ascoli, alle 20,45 c’è Ternana – Pescara Domenica alle 20,45 Virtus – Entella – Milan Futuro. Posticipi del lunedì alle 20,45 Carpi – Rimini e Torres – Vis Pesaro.

Quanto alla preparazione ieri l’Arezzo ha disputato l’amichevole contro la Juve Stabia di mister Pagliuca neopromossa in serie B. Buona la prova degli amaranto che perdono di misura per 2-1. Di Fiore nella ripresa il gol degli amaranto. Questo il tabellino dell’undici di Troise: Trombini (46’ Borra); Montini, Del Fabro, Chiosa (59’ Fiore), Coccia (50’ Lazzarini); Settembrini (59’ Gigli), Damiani (46’ Mawuli), Catanese; Guccione (59’ Gucci), Iori (46’ Gaddini), Pattarello (83‘ Armini). A disp. Ermini, Zona, Maloku, Masetti, Bigi, Barboni. All. Troise.