Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Cervo sfonda una tettoia e resta incastrato in un locale: liberato

Intervento congiunto di vigili del fuoco, carabinieri forestali e di una veterinaria specializzata per salvare l'animale

Cronaca
Cervo sfonda una tettoia e resta incastrato in un locale: liberato (foto vigili del fuoco)
POPPIO – Paura nella mattinata di oggi (15 agosto) a Camaldoli, nel comune di Poppi, dove un cervo adulto è precipitato sfondando la copertura di un locale adiacente a un ristorante, rimanendo intrappolato all’interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, insieme ai carabinieri forestali di Badia Prataglia e a una veterinaria specializzata nel recupero della fauna selvatica. L’animale è stato sedato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, quindi estratto dalla struttura e caricato su un pick-up.

Dopo un controllo per verificarne le condizioni di salute, il cervo è stato liberato in una zona boschiva protetta del parco. L’intervento, rapido e coordinato, ha permesso di restituire l’animale al suo habitat senza conseguenze.

