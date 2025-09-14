24 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiamme in un garage, paura per due anziani al piano di sopra

Attimi di apprensione ad Arezzo, in località Agazzi: al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco gli ottantenni erano già usciti in autonomia

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiamme in un garage, paura per due anziani al piano di sopra
Fiamme in un garage, paura per due anziani al piano di sopra (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Fiamme in un garage, interessata anche l’abitazione soprastante.

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti nella mattinata di oggi (14 settembre), per un incendio che ha interessato un’abitazione in località Agazzi. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della rimessa, coinvolgendo parte del mobilio e altri materiali presenti all’interno.

L’incendio ha generato un intenso fumo e alte temperature, che hanno provocato danni anche all’appartamento situato al piano superiore. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i due occupanti dell’abitazione, una coppia di coniugi ultraottantenni, erano già riusciti a mettersi in salvo. Entrambi sono stati sottoposti a controlli sanitari da parte del personale del 118 intervenuto sul posto.

A causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo, sia il garage sia l’appartamento sono stati dichiarati non agibili.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
24 ° C
24.6 °
21.8 °
70 %
3.1kmh
75 %
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
28 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)vigili del fuoco (11)incendio (10)Serie C (10)Almanacco (10)denuncia (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati