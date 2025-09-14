Fiamme in un garage, paura per due anziani al piano di sopra

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Fiamme in un garage, interessata anche l’abitazione soprastante.

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti nella mattinata di oggi (14 settembre), per un incendio che ha interessato un’abitazione in località Agazzi. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della rimessa, coinvolgendo parte del mobilio e altri materiali presenti all’interno.

L’incendio ha generato un intenso fumo e alte temperature, che hanno provocato danni anche all’appartamento situato al piano superiore. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i due occupanti dell’abitazione, una coppia di coniugi ultraottantenni, erano già riusciti a mettersi in salvo. Entrambi sono stati sottoposti a controlli sanitari da parte del personale del 118 intervenuto sul posto.

A causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo, sia il garage sia l’appartamento sono stati dichiarati non agibili.