Morto a 79 anni l’arcivescovo emerito di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Riccardo Fontana

AREZZO – È morto, all’età di 79 anni, monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo-vescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

Nel dare la notizia, il vescovo Andrea Migliavacca, dopo aver espresso sincera gratitudine ai medici e al personale infermieristico e sanitario dell’ospedale di Arezzo, come pure a quelli dell’istituto di Agazzi, per le cure prestate e l’attenzione riservata in questi lunghi e difficili mesi di malattia, ha invitato la chiesa diocesana a fare memoria grata dell’arcivescovo Fontana.

“Vogliamo ringraziare il Signore per la sua vita, spesa con zelo apostolico e senza risparmiarsi a servizio della Chiesa, prima quella universale e poi, negli ultimi trent’anni, nelle Diocesi di Spoleto-Norcia e di Arezzo-Cortona-Sansepolcro”, ha affermato monsignor Migliavacca, ricordando come l’arcivescovo emerito “abbia affrontato con docilità, fiducia e affidamento totale al Signore anche il dolore e la prova di questi ultimi mesi della sua vita terrena”.

Dal tardo pomeriggio di oggi (9 febbraio) le spoglie dell’Arcivescovo saranno esposte nella basilica di San Domenico in Arezzo; mercoledì (11 febbraio) il feretro raggiungerà la cattedrale, dove alle 21 si terrà una veglia di preghiera; il funerale sarà celebrato giovedì 12 febbraio, alle 15,30.

Nato nel 1947, era stato ordinato nel 1972. Chiamato nel servizio diplomatico della Santa Sede, viene inviato come addetto e poi segretario della nunziatura apostolica in Indonesia; nel 1981, rientra a Roma, al consiglio per gli affari pubblici della chiesa; successivamente, diviene responsabile in segreteria di Stato per l’area del Sud-Est Asiatico, l’Australia e l’Oceania. Nel 1995 viene eletto arcivescovo di Spoleto-Norcia; nel 2009 Benedetto XVI lo chiama alla guida della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro dove resta fino al 2022.

“Con profondo dolore apprendo della scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. È stato un sacerdote attento, umile e vicino alle persone, capace di guidare la comunità con ascolto, equilibrio e grande umanità. Il suo ministero ha lasciato un segno profondo non solo nella Chiesa, ma anche nella vita civile e sociale del territorio. Alla comunità diocesana, ai sacerdoti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio pensiero più sincero e partecipe”. Questo il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Eugenio Giani, dopo la notizia della scomparsa dell’arcivescovo, che aveva compiuto 79 anni lo scorso 20 gennaio.

“Con la scomparsa dell’arcivescovo Riccardo Fontana se ne va una figura di grande spessore umano, culturale e spirituale, che ha segnato in modo indelebile la vita ecclesiale e civile della nostra regione”. Con queste parole la presidente del consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’arcivescovo Riccardo Fontana.

“Di monsignor Fontana, che conoscevo bene – prosegue Saccardi – ho sempre apprezzato l’energia, la franchezza e la passione autentica con cui ha vissuto il suo ministero, mettendo al centro le persone, in particolare i giovani, i più fragili e chi si trovava in difficoltà. Il suo impegno instancabile per il bene comune, il dialogo tra le istituzioni, l’attenzione alla dimensione sociale e culturale e il richiamo costante all’unità rappresentano un’eredità preziosa che va oltre i confini della comunità ecclesiale. Capace di visione e di azione concreta, l’arcivescovo Fontana ha saputo coniugare l’annuncio del Vangelo con una presenza viva e operosa nei territori che ha guidato, lasciando un segno profondo anche nella ricostruzione, nella promozione della solidarietà e nella valorizzazione del patrimonio culturale. Alla chiesa aretina, ai familiari e a quanti lo hanno stimato e accompagnato nel suo cammino, giungano le mie più sentite condoglianze e la vicinanza del Consiglio regionale della Toscana”.