Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: è grave

FOIANO – Un violentissimo schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri (7 giugno) nel centro storico di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, lasciando un giovane automobilista in condizioni disperate. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco prima delle 19 a causa di un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente sbandato finendo per schiantarsi frontalmente contro un muro in piazzetta San Domenico.

Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo, un uomo di 36 anni. A causa dell’impatto ad alta velocità contro la parete in muratura, il trentaseienne ha riportato traumi multipli gravissimi. Sul posto sono fiondati i sanitari a bordo dell’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino. L’équipe medica ha prestato le primissime cure d’urgenza sul luogo del sinistro per stabilizzare i parametri vitali del ferito, disponendo poi il suo trasferimento immediato e in codice rosso verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, centro d’eccellenza per i traumi complessi.

Data la gravità della situazione e la violenza dell’impatto, che ha ridotto l’abitacolo dell’auto a un ammasso di lamiere, è stato necessario anche il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre il conducente dalle lamiere accartocciate, consentendo così le manovre di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno provveduto a isolare piazzetta San Domenico per eseguire i rilievi stradali utili a ricostruire l’esatta dinamica della sbandata.