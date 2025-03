Tragico scontro fra tre mezzi sul raccordo Arezzo-Battifolle: un morto e due feriti

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Tragico scontro all’alba fra tre mezzi sul raccordo Arezzo – Battifolle, poco prima dell’uscita di Ponte a Chiani.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo, la Croce Bianca di Monte San Savino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il bilancio è drammatico: un 57enne è morto, un 23enne è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo, una donna di 67 anni è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per liberare dall’abitacolo uno dei feriti ed affidarlo ai sanitari, oltre che per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente.

Sul posto anche la polizia municipale.