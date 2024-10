Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Dal Valdarno a X Factor 2024: i Punkcake al via con Manuel Agnelli

Tutto pronto per i live show di X Factor 2024, prima puntata al via giovedì 24 ottobre con i dodici finalisti nelle squadre di Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro, Jack La Furia.

E tra i 12 protagonisti del talent condotto da Giorgia ci sono i Punkcake, arrivati dal Valdarno ai live di X Factor 2024. Ospite della prima puntata Ghali.

La band toscana in squadra con Manuel Agnelli è composta da cinque ragazzi ventenni tutti della provincia di Arezzo.

Eccoli: Sonia Picchioni, Lorenzo Migliore, Lorenzo Donato, Bruno Bernardoni e il frontman Damiano Falcioni.

Tifo istituzionale per i Punkcake col presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “I Punkcake sono stati scelti da Manuel Agnelli per la sua squadra e parteciperanno ai live di X Factor 2024. Bravissimi! La Toscana fa il tifo per voi!”

Il gruppo si è formato a partire dall’idea dei due fondatori, Damiano e Sonia, durante la prima quarantena Covid, oltre quattro anni fa.

Alle audizioni hanno presentato Lamette di Donatella Rettore, ai Bootcamp Give Me the Cure dei Fugazi e I’m Scum degli IDLES agli Home Visit

Ecco come si vota ai live show di X Factor 2024 al via giovedì 24 ottobre.

Live show in diretta su Sky Uno e in streaming su Now, e radio Rtl 102.5. Il martedì successivo al primo on air in onda alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.

Le squadre di Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro, Jack La Furia.

La squadra di Manuel Agnelli: con i Punkcake ci sono Danielle, Daniel Gasperini, 29 anni, cantautore polistrumentista di Pesaro. E Mimì Caruso 17 anni, provincia di Monza-Brianza, X pass di Agnelli.

La squadra di Paola Iezzi: Pablo Murphy, 21 anni, cantautore italo-scozzese, chitarrista romano. LOWRAH, 23 anni performer e cantautrice di Pordenone, X pass di Paola Iezzi. Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani.

La squadra di Achille Lauro: il suo X pass Les Votives, band rock formata da tre ragazzi milanesi. Lorenzo Salvetti, 16 anni, cantautore di Verona. I Patagarri, quartetto swing che ha fatto la gavetta suonando tra i mercati di Milano.

La squadra di Jake La Furia: Francamente, Francesca Siano, 28 anni, torinese trasferitasi a Berlino. The Foolz, quintetto rock veronese, studenti tra i 20 e i 22 anni. EL MA, 17 anni, di Sofia. La Furia non porta ai live il suo X pass Potara, arrivato agli home visit. Il duo composto Giuseppe Panza, in arte Deku, e Gioele Di Tommaso, in arte Jo Lizard, è in radio dal 25 ottobre con ‘Bubble Pop’.