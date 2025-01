Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Comune di Arezzo annulla docufilm russo: revocata sala

Il docufilm ‘Maidan la strada verso la guerra – Il documentario sul colpo di Stato in Ucraina’ non sarà proiettato nella sala rosa del Comune di Arezzo il 18 gennaio. Ad annunciarlo, via X, il sindaco Alessandro Ghinelli, centrodestra: “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo ha ufficialmente revocato l’autorizzazione all’utilizzo della ‘Sala Rosa’ per l’evento in questione in programma il 18 gennaio 2025”. L’iniziativa era stata promossa da Michele Menchetti, consigliere comunale di opposizione ad Arezzo eletto con M5S. Con tanto di dibattito con i giornalisti Vincenzo Lorusso e Andrea Lucidi, International Reporters

Un’iniziativa sulla quale via X interviene Pina Picierno, europarlamentare Pd, vicepresidente Parlamento europeo: “L’evento di disinformazione con contenuti sanzionati di Russia Today in programma il 18 gennaio ad Arezzo è stato annullato. Grazie alle cittadine e ai cittadini che si sono mobilitati, alle istituzioni locali che si sono dimostrate sensibili e attente, in particolare grazie al Presidente del Consiglio regionale Mazzeo e al sindaco di Arezzo Ghinelli. La disinformazione del regime putiniano è un problema di sicurezza e continueremo ad essere vigili e attenti, ognuno per la propria parte di responsabilità”

Menchetti: “Una pellicola che ho visto e ho ritenuto interessante perché ricostruisce cosa è accaduto negli anni precedenti alla guerra. Un documentario che però è stato fortemente contestato, in quanto realizzato da un’emittente che è stata sanzionata dall’Unione europea perché ritenuta strumento di diffusione di propaganda filorussa e disinformazione, in particolar modo sul conflitto in Ucraina. L’iniziativa è in stallo, sto cercando un’altra sede ma al momento l’evento è sospeso a data da definire””.