AREZZO – Fratelli d’Italia Arezzo: Simona Petrucci commissaria provinciale.

Simona Petrucci: “E’ con grande orgoglio e profondo senso di responsabilità che mi accingo ad assumere la carica di commissario provinciale per Fratelli d’Italia ad Arezzo e provincia“. Ringrazio prima di ogni cosa il presidente Giorgia Meloni e il coordinatore regionale della Toscana Alessandro Tomasi per la fiducia che hanno riposto in me, assieme ai dirigenti aretini del partito che hanno condiviso questa nomina.

Allo stesso modo, desidero ringraziare Francesco Lucacci per il grande impegno e gli ottimi risultati raggiunti nel corso del suo mandato: un ringraziamento che non è di rito ma vero e sincero, scaturito dalla conoscenza diretta della vivacità di un territorio che da più di due anni è diventato praticamente la mia seconda casa".

Poi Petrucci: “Inizio a lavorare consapevole di non essere sola: sento intorno a me, infatti, la fiducia di tutto il gruppo dirigente e degli eletti di Fratelli d’Italia. Andiamo avanti con l’obiettivo di correre sulla strada del rafforzamento del nostro partito. Fratelli d’Italia sta crescendo sia a livello nazionale sia a livello locale e durante il mio mandato ho intenzione di impegnarmi per aumentare il numero già cospicuo dei nostri tesserati e dei nostri sostenitori. Come avvenuto sin da prima della mia elezione al Senato, continuerò ad essere presente con regolarità sul territorio aretino, pronta al confronto costruttivo con tutti”.