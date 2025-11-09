Inaugurati i nuovi spogliatoi dell’impianto sportivo di Terranuova Bracciolini

Getting your Trinity Audio player ready...

TERRANUOVA BRACCIOLINI – Il campo sportivo comunale di Terranuova Bracciolini ha i suoi nuovi spogliatoi. È stata infatti inaugurata ieri (8 novembre) la nuova infrastruttura al servizio del centro sportivo Gianmarco Brandini – Massimiliano Galasso, realizzata con il contributo della Regione Toscana.

A festeggiare l’entrata in funzione dei nuovi spogliatoi, che accoglieranno gli sportivi che giocano e si allenano nel campo di calcio a 11 – dai bambini della scuola calcio agli adulti – era presente il presidente della Regione Eugenio Giani, oltre al sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni.

“La politica della Regione Toscana in questi anni ha puntato alla valorizzare degli impianti sportivi, a sostegno degli enti locali, attraverso il loro ammodernamento e la loro manutenzione – ha sottolineato il presidente Giani -, nella convinzione che lo sport sia un elemento fondamentale non solo per il benessere fisico e psicologico di tutti ma anche per la formazione dei più giovani. Sono molto contento quindi di vedere oggi qui a Terranuova Bracciolini all’inaugurazione dei nuovi spogliatoi, strutture moderne, accessibili e sostenibili che rendono ancora più vivo un luogo simbolo di socialità e di impegno, una grande partecipazione, in particolare di tanti bambini e ragazzi. Perché rivela come la sua comunità viva lo sport come un elemento imprescindibile di aggregazione e di crescita secondo i valori dello spirito di squadra, della condivisione e della lealtà. Lo sport unisce, educa e costruisce comunità. Oggi, insieme, abbiamo fatto un passo avanti per tutto il Valdarno”.

Il presidente ha ricordato inoltre che la Regione Toscana ha contribuito nello stesso centro Brandini – Galasso anche alla realizzazione del campo in erba sintetica.