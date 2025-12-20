Lucignano, Juri Sicuranza nuovo sindaco facente funzioni dopo l’ingresso di Roberta Casini in consiglio regionale

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCIGNANO – Nella seduta prenatalizia del consiglio comunale di Lucignano, è stato ufficializzato il passaggio di consegne alla guida del Comune: a seguito dell’elezione di Roberta Casini in consiglio regionale, Juri Sicuranza, fino a oggi vicesindaco, assume il ruolo di sindaco facente funzioni nel pieno rispetto della normativa vigente: l’articolo 53 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stabilisce infatti che, in caso di cessazione dalla carica del sindaco per incompatibilità o decadenza, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale, restando in carica fino alle nuove elezioni, durante le quali il vicesindaco assume le funzioni del sindaco. Roberta Casini era stata riconfermata sindaca per la terza volta a giugno 2024 con il 77,73% e alle regionali di ottobre 2025 ha ottenuto 5743 preferenze.

Nel suo intervento, Juri Sicuranza ha parlato di “un momento carico di emozioni”, segnato da gratitudine per il percorso compiuto e da entusiasmo per la fase che si apre. “Voglio portare il saluto e il ringraziamento di tutti i lucignanesi a una figura che è stata una vera colonna portante della storia del nostro Comune: Roberta Casini”, ha dichiarato.

Sicuranza ha ripercorso i quasi 27 anni di impegno politico di Casini – dai primi passi come consigliera, ai dieci anni da assessora, fino agli oltre undici anni da sindaca – sottolineandone la dedizione totale e l’amore incondizionato per Lucignano. “Non c’è luogo dove non abbia promosso il paese, non c’è progetto che non abbia sostenuto con tutte le sue forze”, ha ricordato, citando tra i risultati più significativi la riapertura della Fortezza, il chiostro di San Francesco, il teatro Rosini, la valorizzazione dell’Albero d’Oro, l’ingresso tra i Borghi più belli d’Italia, la nascita del Mad e la partecipazione a Borgo dei Borghi.

Guardando al futuro, il nuovo sindaco facente funzioni ha assicurato “la massima continuità amministrativa”, impegnandosi a portare avanti i progetti avviati “con lo stesso rigore e la stessa passione”. “Il tuo successo – ha concluso rivolgendosi a Casini – è anche il successo di Lucignano”.

Profondamente emozionato anche l’intervento di Roberta Casini, che ha definito il momento “non un addio, ma un passaggio di testimone”. “Per quasi dodici anni ho avuto l’onore immenso di essere la vostra sindaca – ha affermato –. Non è stato solo un incarico, ma una scuola di vita”

Casini ha ricordato il significato profondo dell’amministrare come cura della comunità, sottolineando l’importanza dell’ascolto, della responsabilità condivisa e della capacità di affrontare insieme momenti difficili e rinascite. “Dietro ogni pratica c’è una persona, dietro ogni scelta una comunità intera”, ha detto.

Rispetto al nuovo ruolo in Regione Toscana, Casini ha ribadito che porterà con sé l’esperienza maturata a Lucignano: “Tutto quello che ho imparato qui sarà la mia bussola. Porterò la voce delle piccole comunità, la concretezza di chi vive i problemi ogni giorno”. Un messaggio anche per chi prosegue il lavoro amministrativo: “Amate questo paese, proteggetelo, servitelo”.

La seduta si è chiusa con un lungo applauso, suggellando una transizione istituzionale nel segno della continuità e del rispetto reciproco. Da una parte l’inizio del percorso regionale di Roberta Casini, dall’altra l’assunzione di responsabilità di Juri Sicuranza, chiamato a guidare il Comune in questa fase, con l’obiettivo condiviso di continuare a far crescere Lucignano.

Un passaggio di ruoli che, come emerso chiaramente dagli interventi, non rappresenta una cesura, ma un’evoluzione dello stesso progetto politico e amministrativo, radicato nella comunità e proiettato verso nuove sfide.