Presidente Mattarella a Rondine: migliaia di giovani in marcia per la pace

Getting your Trinity Audio player ready...

RONDINE – Sergio Mattarella a Rondine Cittadella della Pace, Arezzo, venerdì 6 giugno per l’inaugurazione di YouTopic Fest 2025, festival internazionale del conflitto, di scena da 6 a 8 giugno, intitolata ‘ImmaginAzione’.

Attesi migliaia di giovani in marcia per la pace.

Il presidente della Repubblica arriverà in elicottero, dopo la visita ufficiale a Papa Prevost in Vaticano.

Ad accogliere Mattarella, oltre alla senatrice a vita Liliana Segre, saranno presenti Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, prsidente Consiglio regionale della Toscana, Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, il prefetto Clemente Di Nuzzo, il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca. Non mancherà la presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, da sempre vicino a Rondine, e del segretario generale della CEI, Mons. Giuseppe Baturi così come quella del presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca. Inoltre sarà presente una rappresentanza di euro-deputati della circoscrizione Italia Centrale.

Tre giorni filati di incontri, eventi, confronti, storie, racconti incastonati nella Cittadella della Pace. Protagonisti artisti, studenti, giornalisti, imprenditori, cittadini e giovani da tutto il mondo “che avranno al centro una sola, potente domanda: come far avanzare i sogni che cambiano il mondo e cacciano gli incubi?”.

Sarà l’arrivo della marcia ‘In cammino per la pace’ a Rondine, con la collaborazione della Consulta Provinciale degli studenti, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con il sostegno del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana a dare il via al Festival, con una grande plenaria inaugurale nell’Arena di Janine, in cui i giovani di Rondine accoglieranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “testimone e garante della Costituzione, che interverrà accanto a loro per ribadire il valore del dialogo e della riconciliazione nei contesti internazionali di maggiore tensione”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Rondine – evento di apertura di Youtopic Fest – è un evento che onora tutta la comunità toscana e che dimostra lo straordinario valore di questa esperienza e di chi, a partire da Franco Vaccari, l’ha resa possibile. Un borgo un tempo spopolato è oggi uno straordinario laboratorio di pace, una realtà di respiro cosmopolita, e un luogo di speranza, grazie alla presenza di tantissimi giovani. La Regione sostiene con convinzione Rondine e proprio in occasione di questo evento presentiamo un percorso di formazione e sensibilizzazione destinato alla educazione alla pace, che stiamo realizzando con Rondine attraverso il Fondo Sociale Europeo. Sempre con ‘fondi tosco-europei’ stiamo attivando un avviso rivolto a associazioni, università, istituzioni che vogliano sviluppare progetti nella stessa direzione: vogliamo che l’educazione alla pace entri a far parte della formazione dei nostri giovani, avendo l’esperienza di Rondine come riferimento e stimolo.”

Nel corso della conferenza stampa è stato ribadito il valore di YouTopic Fest come punto di riferimento nazionale e internazionale per chi lavora, studia e si confronta quotidianamente con il conflitto, inteso non come ostacolo, ma come occasione di crescita, trasformazione e riconciliazione.

Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo: “Rondine è un pezzo privilegiato della città di Arezzo, dove si svolgono attività di grande importanza e di grande respiro. Come lo è YouTopic, evento significativo dove i giovani si interrogano, si conoscono, si rispondono sui grandi temi del mondo quali sono il dialogo tra i popoli, la costruzione della pace, la solidarietà. Un incontro salutato da una presenza prestigiosa, quella del nostro Presidente della Repubblica. che verrà a Rondine proprio per loro. È nella loro fantasia, nella loro determinazione, nella loro voglia di fare che sta la vera speranza di un futuro migliore”

Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine: “Un festival che straordinariamente sarà aperto dalla presenza del presidente Mattarella, che ci onora e ci sprona a proseguire nel nostro percorso che ci mostra ogni giorno che insieme possiamo fare molto per la pace. Alla marcia che aprirà Youtopic sono attesi 5-6mila giovani. Mattarella viene per incontrare i giovani e i giovani di Rondine da tutto il mondo tornano da luoghi di guerra per incontrare Mattarella. È previsto un momento pubblico nell’arena di Janine dove ci sarà un dialogo tra il presidente e i giovani. Mettersi in dialogo è un grande atto di coraggio mentre intorno ci sono guerre terribili. I giovani di Rondine hanno deciso che parlerà per loro una studentessa del Mali: Bernadette a nome di tutte le coppie di giovani ex nemici si metterà in dialogo con il presidente insieme a due giovani italiani e in un secondo momento, a porte chiuse, una cinquantina di giovani lo incontreranno in forma privata. È dal 2018, la prima volta che si conobbero al Quirinale, che aveva voluto conoscerli meglio proprio nel luogo dove si formano per due anni”.

“Il mio percorso a Rondine è iniziato tre anni fa, dice Valeriia, giovane ucraina della World House di Rondine – Non sono stati anni semplici, non perché abbia incontrato ragazzi russi, ma perché dovevo partire da me stessa e capire cosa c’era dentro di me per fare il primo passo possibile verso la pace. Adesso sto continuando a collaborare con Rondine dove tanta gente si impegna per il cambiamento. Youtopic Fest è per noi una grande festa e siamo pronti a condividere un pezzo della nostra vita con chi parteciperà, anche per questo i giovani di Rondine hanno contribuito in maniera fattiva alla costruzione del programma di Youtopic creando momenti di condivisione di grande bellezza”.