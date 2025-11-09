11.8 C
La chiamata dei soccorsi e poi il silenzio: si cerca un elicottero civile al confine fra Toscana e Marche

Attivato dalle 17 il sistema delle maxiemergenze regionali nella zona impervia dell'Alpe della Luna dove si sono persi i contatti

La chiamata dei soccorsi e poi il silenzio: si cerca un elicottero civile al confine fra Toscana e Marche (foto visit Badia Tedalda)
BADIA TEDALDA – Persi i contatti con un elicottero, partite le ricerche. Attivato il sistema per le maxi emergenze. 

È accaduto intorno alle 17 nel comune di Badia Tedalda ai confini con le Marche (comune di Borgo Pace), nella zona impervia dell’Alpe della Luna.

È arrivata una chiamata per avaria cui è seguita la perdita dei contatti con un elicottero civile.
Allertato il gruppo maxi emergenze con il disaster manager ed un infermiere in sala operativa che coordinano i soccorsi con le altre sale operative provinciali confinanti.

Sul posto ambulanza di Badia Tedalda, vigili del fuoco,  forze dell’ordine, Sast, Croce Rosse Italiana ed un elicottero dell’Aeronautica Militare.

