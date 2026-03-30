Giallo a Sesto Fiorentino, trovato un cadavere mummificato nel vecchio sanatorio

SESTO FIORENTINO – Un cadavere mummificato è stato rinvenuto nella serata di domenica 29 marzo, innescando l’immediato intervento delle autorità nella zona collinare che sovrasta il comune di Sesto Fiorentino. Il macabro ritrovamento è avvenuto nei pressi dell’ex sanatorio Luzzi, una struttura sanitaria da tempo in stato di abbandono situata in via di Fontesecca.
L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che ha fatto scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine.
Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Signa, insieme ai reparti della Sezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi di rito necessari a chiarire i contorni della vicenda.
Secondo le prime informazioni, il decesso risalirebbe a diversi mesi fa, circostanza compatibile con lo stato di mummificazione del corpo. La vittima sarebbe un uomo di circa 54 anni, di origine rumena, senza fissa dimora.
Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore anche attraverso l’esame autoptico, che dovrà confermare l’identità e chiarire le cause della morte. Al momento, l’ipotesi più probabile resta quella di un decesso per cause naturali, ma non si escludono ulteriori verifiche.