Crolla un grosso cedro nel parco Giotto: paura ad Arezzo

AREZZO – Poteva essere un dramma ma fortunatamente la zona era deserta al momento del crollo. La furia del vento che sta spazzando la città ha abbattuto oggi un imponente cedro all’interno del Parco Giotto, uno dei polmoni verdi più frequentati dagli aretini.

La grossa pianta, sradicata dalle forti raffiche, si è abbattuta con violenza su una struttura limitrofa situata all’interno dell’area del parco. L’impatto è stato fragoroso, ma il bilancio è fortunatamente di soli danni materiali: nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incidente.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Arezzo, che si sono portati sul posto con una squadra operativa, supportata dall’ausilio di un’autoscala e di un’autogru. Le operazioni di rimozione del tronco e delle pesanti ramificazioni sono tuttora in corso e si presentano particolarmente complesse data la mole della pianta. Gli uomini del 115 stanno lavorando per sezionare l’albero e mettere in sicurezza l’intera area circostante, evitando ulteriori rischi per i frequentatori del parco.

La struttura colpita dal cedro ha riportato danni visibili alla copertura e agli infissi, ma i primi rilievi tecnici hanno escluso problemi alla stabilità dell’edificio. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Arezzo, che ha provveduto a transennare la zona interessata per consentire le operazioni di soccorso e gestire il flusso dei cittadini incuriositi dall’accaduto. L’area resterà interdetta fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.