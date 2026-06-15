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Otto intossicati nell’incendio dell’albergo di Arezzo

Le fiamme si sono sviluppate a partire da una camera. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche polizia locale e carabinieri

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Otto intossicati nell'incendio dell'albergo di Arezzo (foto vigili del fuoco)
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AREZZO – I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti alle 17,40 in via Vittorio Veneto ad Arezzo per incendio in struttura ricettiva.

Interessato dall’incendio un hotel: le fiamme si sono sviluppate da una camera mentre il fumo provocato dall’incendio ha interessato l’intera struttura ricettiva. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra e con l’ausilio dell’autoscale e dell’autobotte , hanno spento l’incendio e portato in salvo 7 persone che erano rimaste nei piani alti della struttura e non riuscivano a scendere a causa del fumo. I Vigili del Fuoco hanno evacuato le 7 persone con ausilio degli autorespiratori e maschere di evacuazione, mentre un’altra persona è uscita autonomamente. In totale sono rimaste intossicate 8 persone, prese in carico dal servizio di emergenza.

Sul posto 118, polizia locale e carabinieri.

© Riproduzione riservata

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