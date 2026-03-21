Spari davanti a un locale, ucciso un uomo: c’è un fermo

AREZZO – Grave fatto di sangue nella notte ad Arezzo, dove un uomo di origini straniere è rimasto vittima di un omicidio consumato all’esterno di un locale. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da colpi di arma da fuoco esplosi durante l’aggressione. La polizia è intervenuta tempestivamente sul posto e, stando a quanto emerso nelle ultime ore, gli inquirenti avrebbero già individuato e fermato un sospettato.

Le indagini sono attualmente affidate agli uomini della Squadra Mobile, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare il movente che ha portato alla sparatoria. L’area circostante l’esercizio pubblico è stata isolata per permettere i rilievi scientifici necessari a cristallizzare la scena del crimine. Si attendono ora i primi riscontri ufficiali dall’interrogatorio della persona fermata per fare piena luce su questo tragico episodio che ha scosso la comunità aretina.