Arezzo, con l’Ascoli la seconda uscita in Coppa Italia di serie C

AREZZO – Si torna in campo per la Coppa Italia di serie C. In campo alle 21 del 18 agosto l’Arezzo, che dopo aver superato la Vis Pesaro, affronta in casa l’Ascoli.

Alla vigilia ha parlato l’allenatore Emanuele Troise: “Giocare in casa per la prima volta in stagione ci dà grandi motivazioni. La posta in palio è alta, non ci siamo mai nascosti del fatto che vogliamo iniziare la stagione nel migliore dei modi. Vogliamo dare continuità alla prestazione di Pesaro, ma sarà una partita ben diversa, considerando anche l’avversario che è molto importante”.

“Queste partite vere – prosegue il mister – ti permettono di avere ritmo gara. Poter rigiocare una partita così ci permetterà di arrivare alla prima di campionato con migliori sincronismi e migliore preparazione. Abbiamo preparato una partita leggermente diversa rispetto alla Vis Pesaro e sarà un’altra tappa per il percorso di crescita”.

Per la partita con l’Ascoli sicuro assente Damiani, da valutare Zona, Gaddini è in dubbio dopo alcuni giorni di influenza.

Nei giorni scorsi sono state presentate le maglie ufficiali. Sulla prima maglia, novità della stagione, ci sarà l’effigie della Madonna del Conforto sulle maglie, patrona della diocesi di Arezzo.

Una questione che ha innescato una piccola polemica con l’arcivescovo Migliavacca che ha gradito l’inserimento del riferimento mariano sulla maglia ma non le foto e i video con modelli e modelle in cattedrale: le immagini sono state rimosse.