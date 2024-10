Con Sestri Levante terza vittoria consecutiva lontano da casa per l’Arezzo

Getting your Trinity Audio player ready...

Sestri Levante – Arezzo 0-1SESTRI LEVANTE (3-5-2)

: Anacoura; Pittino (83’ Durmush), Valentini, Montebugnoli; Podda (58’ Conti), Nunziatini (58’ Raggio Garibaldi), Giorno, Rosetti (75’ Oneto), Furno; Parravicini, De Felice (58’ Brugugnone). A disposizione: Fusco, Gallastro, Nenci, Pavanello, Primasso, Ranieri, Sias. Allenatore: Scotto

AREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Chiosa, Gigli, Coccia (84’ Bigi); Renzi, Santoro, Settembrini (70’ Mawuli); Guccione (70’ Pattarello), Ogunseye (70’ Gucci), Tavernelli (62’ Gaddini). A disposizione: Borra, Barboni, Del Fabro, Fiore, Galli. Allenatore: Troise

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro

RETI: 47’ Tavernelli

NOTE: 700 spettatori. Ammoniti Santoro, Anacoura, Settembrini, Coccia, Lazzarini

SESTRI LEVANTE – L’Arezzo viola il terreno di gioco del Sestri Levante e conquista la terza vittoria consecutiva lontano da casa.

Partita bloccata, con i locali che si chiudono e lasciano pochi spazi agli amaranto, che nel promo tempo non spaventano troppo dalle parti di Anacoura, che quando è chiamato in causa comunque salva su una pericolosa conclusione di Ogunseye.

Nel secondo tempo Tavernelli la sblocca subito e mette il match in discesa per i suoi. I liguri non si scuotono e rischiano di capitolare ancora. L’arbitro annulla un gol per fuorigioco dubbio di Gucci poi è pattarello in due occasioni ad andare vicino al raddoppio ma senza fortuna.

Finisce così e l’arezzo sale a quota 19 in classifica consolidando la propria posizione playoff.