Scontri prima di Arezzo – Ravenna, indaga la Digos

AREZZO – Prima dell’inizio della partita Arezzo-Ravenna di domenica (1 marzo), si è registrato purtroppo uno spiacevolissimo episodio di violenza che ha visto come protagonisti un gruppetto di individui, riconducibili alla tifoseria aretina, parzialmente travisati, che ha cercato il contatto con i tifosi del Ravenna che sopraggiungevano a bordo di minivan.

Il tentativo di aggressione, avvenuto nei pressi della Croce Rossa, nel corso del quale sono stati lanciati anche alcuni fumogeni, è stato subito bloccato, grazie al pronto intervento del personale impiegato nel dispositivo di ordine pubblico che ha permesso di separare ed allontanare gli appartenenti alle opposte frange.

È in corso l’esame delle immagini degli impianti di video sorveglianza dislocati nel luogo dell’episodio e sui cui sta indagando personale Digos.