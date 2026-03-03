16.1 C
Scontri prima di Arezzo – Ravenna, indaga la Digos

Si cercano i responsabili del tentativo di aggressione ai supporter ospiti, impedito dal pronto intervento della polizia

Sport
REDAZIONE
Scontri prima di Arezzo - Ravenna, indaga la Digos (foto polizia)
AREZZO – Prima dell’inizio della partita Arezzo-Ravenna di domenica (1 marzo), si è registrato purtroppo uno spiacevolissimo episodio di violenza che ha visto come protagonisti un gruppetto di individui, riconducibili alla tifoseria aretina, parzialmente travisati, che ha cercato il contatto con i tifosi del Ravenna che sopraggiungevano a bordo di minivan.

Il tentativo di aggressione, avvenuto nei pressi della Croce Rossa, nel corso del quale sono stati lanciati anche alcuni fumogeni, è stato subito bloccato, grazie al pronto intervento del personale impiegato nel dispositivo di ordine pubblico che ha permesso di separare ed allontanare gli appartenenti alle opposte frange.

È in corso l’esame delle immagini degli impianti di video sorveglianza dislocati nel luogo dell’episodio e sui cui sta indagando personale Digos.

