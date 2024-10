Serie C, pari Lucchese. Pontedera si illude ma cade

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Inizio così così per il turno di serie C delle toscane. Le gare a cavallo del venerdì e del sabato hanno permesso di conquistare un solo punto alla Lucchese, in casa con il Sestri Levante.

I rossoneri recriminano per i legni che hanno salvato i liguri e hanno permesso loro di uscire indenni dal Porta Elisa. Frison e Gemignani sono stati fermati solo da palo e traversa.

Il Pontedera va due volte in vantaggio contro la Torres ma poi cade sotto i colpi dei sardi. Continua il momento no dei granata nonostate il cambio di allenatore e l’arrivo di mister Menichini in panchina.

Il 13 ottobre si conclude il turno delle toscane, entrambe in casa. L’Arezzo attende al Comunale il Rimini, per la Pianese c’è il Carpi.

Lucchese-Sestri Levante 0-0

LUCCHESE: Palmisani, Quirini, Frison, Fazzi, Dumbravanu, Visconti (72′ Gemignani), Welbeck (66′ Selvini), Tumbarello, Catanese (89′ Djibril), Saporiti, Costantino (72′ Magnaghi). A disp. Coletta, Allegrucci, Ndiaye, Mozzillo, Sasanelli, Botrini, Cartano, Antoni, Leone, Moschella, Giacchino. All. Gorgone.

SESTRI LEVANTE: Joyce, Furno, Valentini, De Felice (840 Clemenza), Oneto (61′ Conti), Nenci, Nunziatini, Podda, Giorno, Brugognone (68′ Myuslyum), Montebugnoli. A disp. Sias, Fusco, Bordin, Rosetti, Pavanello, Calloni, Raineri, Raggio Garibaldi, Primasso. All. Scotto.

ARBITRO: Striamo di Salerno

NOTE: Ammoniti Catanese, Fazzi, Giorno

Pontedera – Torres 2-3

PONTEDERA: Tantalocchi; Martinelli, Pretato, Ambrosini (79′ Maggini), Ianesi, Corona (79′ Gagliardi), Sala, Perretta; Ragatzu (40′ Espeche); Cerretti, Pietra. A disposizione: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maiello, Innocenti. Allenatore: Menichini.

TORRES: Petriccione; Fabriani, Coccolo, Mercadante (45′ Zecca), Zambataro, Giorico (88′ Masala), Mastinu, Liviero (82′ Guiebre), Varela (63′ Scotto), Fischnaller, Diakite. A disposizione: Petricciuolo, Dametto, Idda, Goglino, Casini. Allenatore: Greco.

ARBITRO: Dini di Città di Castello

RETI: 23′ Ianesi, 45′ e 74′ Diakite, 50′ rig. Corona, 52′ Mastinu

NOTE: Ammoniti Mercadante, Ianesi, Diakite, Pretato. Espulso Martinelli al 35′