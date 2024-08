Tris dell’Arezzo in amichevole nell’ultimo test prima dell’esordio in Coppa

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Finisce con un successo netto l’ultimo test per l’Arezzo in vista dell’esordio in Coppa Italia di domenica prossima con la Vis Pesaro.

Un buon test per l’undici di Troise che ha cercato i migliori assetti per l’attuale rosa a sua disposizione. È Renzi a portare in vantaggio i suoi nella prima frazione servito da Gaddini, Nella ripresa girandola di cambi e Gucci, uno dei pochi ‘superstiti’ della formazione iniziale segna il 2-0 da pochi passi servito da Coccia. Nel finale il tris è di Pattarello, subentrato nella ripresa a Guccione, servito da Iori.

Questa la formazione aretina: Trombini (46’ Borra), Montini (46’ Lazzarini), Del Fabro (60’ Gigli), Chiosa 75’ Bigi), Coccia (70’ Zona), Catanese (46’ Damiani), Mawuli (60’ Fiore), Renzi (46’ Settembrini), Guccione (46’ Pattarello), Gucci (75’Armini), Gaddini (46’ Iori). A disposizione: Ermini, Maloku, Barboni. Allenatore: Troise