Restauro di Palazzo Poggi a Casciana Terme, accordo da 95mila euro

CASCIANA TERME – Il restauro di Palazzo Poggi entra nella sua fase concreta: la Regione Toscana e il Comune di Casciana Terme Lari hanno sottoscritto un accordo che stanzia un contributo straordinario di 95mila euro, interamente erogato nel corso del 2026, per il recupero dell’edificio storico affacciato su piazza Garibaldi e sede dell’omonimo stabilimento termale.

L’intesa assegna al Comune la responsabilità della gestione e dell’attuazione degli interventi, nel rispetto delle procedure vigenti. È inoltre prevista la possibilità di reinvestire eventuali economie di gara per migliorare ulteriormente il progetto.

Gli interventi si concentreranno su criticità strutturali da tempo segnalate: il rifacimento degli infissi, il recupero degli affreschi della saletta di lettura e il contrasto alle infiltrazioni che generano umidità in alcune aree dell’edificio. L’obiettivo è restituire gli ambienti ai frequentatori nell’aspetto originale.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato come l’iniziativa confermi l’impegno regionale nella tutela del patrimonio termale toscano e nel rilancio dell’attrattività turistica del territorio. Il sindaco di Casciana Terme Lari, Paolo Mori, ha precisato che non appena il Comune ha manifestato la necessità di intervenire, la Regione ha risposto con ascolto e disponibilità concreta.