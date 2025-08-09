37.7 C
Firenze
sabato 9 Agosto 2025
Finisce in manette per maltrattamenti continuati e reiterati in famiglia

Applicata la misura della custodia cautelare in carcere su richiesta della procura a un 53enne di Castelfiorentino: si era già allontanato da casa

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
CASTELFIORENTINO – Finisce in manette per maltrattamenti in famiglia. 

Nel corso della mattinata di oggi (9 agosto) i carabinieri della stazione di Castelfiorentino e del Norm della compagnia di Empoli hanno arrestato un 53enne italiano raggiunto da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal tribunale di Firenze – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

La misura cautelare è stata disposta a seguito dei reiterati maltrattamenti che l’uomo aveva posto in essere nei confronti della moglie e della figlia conviventi in Castelfiorentino a partire dal mese di maggio 2025.

L’uomo è stato rintracciato in un’abitazione di quel centro, dopo che da alcuni giorni si era allontanato dall’abitazione di residenza. Il 53enne è stato arresato e condotto in carcere a Firenze.

© Riproduzione riservata

