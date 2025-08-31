21.9 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Lieve scossa di terremoto con epicentro a Montespertoli

La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non si segnalano danni a cose e persone da un primo controllo

Cronaca
REDAZIONE
MONTESPERTOLI – Lieve scossa di terremoto in mattinata con epicentro a Montespertoli. 

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha segnalato che l‘Invg-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle 8,01 una scossa di terremoto di magnitudo 2,4 alla profondità di 9 chilometri, con epicentro a 3 chilometri a sud ovest di Montespertoli.

La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e dalle verifiche con le sale operative di emergenza, al momento non risultano danni a persone e cose.

