Lieve scossa di terremoto con epicentro a Montespertoli

MONTESPERTOLI – Lieve scossa di terremoto in mattinata con epicentro a Montespertoli.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha segnalato che l‘Invg-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle 8,01 una scossa di terremoto di magnitudo 2,4 alla profondità di 9 chilometri, con epicentro a 3 chilometri a sud ovest di Montespertoli.

La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e dalle verifiche con le sale operative di emergenza, al momento non risultano danni a persone e cose.