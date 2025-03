Alla Roma basta il gol lampo di Soulè per battere l’Empoli

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Roma 0-1EMPOLI (3-4-2-1)

: Silvestri; Goglichidze (86’ Campaniello), Marianucci, De Sciglio (46’ Sambia); Gyasi, Grassi, Henderson (66’ Kovalenko), Pezzella; Esposito (66’ Konate), Cacace; Colombo (46’ Kouamè). A disposizione: Seghetti, Vasquez. Brancolini; Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen. Allenatore: D’Aversa.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Abdulhamid (65’ Rensch), Paredes (65’ Cristante), Koné, Salah-Eddine (65’ Angelino); Soulé (81’ Baldanzi), Pellegrini; Shomurodov (72’ Dovbyk). A disposizione: De Marzi, Gollini; Gourna-Douath, Saelemaekers, Pisilli, Sanagrè, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (Perrotti-Mastrodonato)

RETI: 1’ Soulè

EMPOLI – È il gol più veloce della storia della Roma a decidere la partita del Castellani e ad allungare la striscia senza vittorie in campionato dell’undici di D’Aversa, ancora una volta ampiamente incerottato.

Pronti via e Soulè approfitta di un assist di Salah-Eddine su errore in disimpegno di Colombo e fa secco Silvestri. Nella prima frazione è dominio ospite, ma i giallorossi non chudono il match nonoostante la traversa di Shomurodov e il palo di Konè. L’Empoli si affaccia solo con un’occasione di Colombo.

Nella ripresa è sempre soprattutto Roma, ma non arriva il gol del ko e nel finale, dopo un clamoroso errore di Shomurodov, è Kouamè ad andare vicino al gol del pari. Ma sarebbe troppo. La salvezza è sempre a due punti, il 15 marzo per gli azzurri c’è la trasferta a Torino.

“Una squadra che deve salvarsi – ha dichiarato il tecnico azzurro Roberto D’Aversa a fine gara – non può prendere gol dopo 22 secondi. Guardando la gara nel complesso, il pareggio non sarebbe stato giusto, la Roma soprattutto nel primo tempo poteva arrotondare il risultato. Da parte nostra c’è stata la circostanza di Kouamé nel finale ma sarebbe stato troppo, la Roma ha meritato. Abbiamo lasciato troppo campo alla Roma, ci hanno fatto correre a vuoto. Contro squadre di questa qualità ci vuole maggiore aggressività. Davanti abbiamo fatto fatica, non solo a essere pericolosi ma anche a tenere palla. C’è stata meno pressione e questo ha evidenziato tutta la differenza tecnica con l’avversario. La Roma è in una condizione psicofisica ottimale, noi siamo un po’ stanchi ma dobbiamo fare tesoro di questa gara. Credo di riuscire a recuperare qualche giocatore, ma sicuramente non dall’inizio. A Torino sarà molto difficile, dobbiamo recuperare energie”.