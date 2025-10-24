14.1 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Empoli si illude con Ceesay, ma la capolista Modena rimonta e sorpassa

Gli uomini di Alessio Dionisi partono con il piglio giusto e si portano avanti, ma vengono raggiunti nel recupero della prima frazione, poi il ko

Sport
REDAZIONE
Empoli si illude con Ceesay, ma la capolista Modena rimonta e sorpassa (foto Empoli Fc)
2 ' di lettura
Modena – Empoli 2-1
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli (83’ Magnino), Pyyhtia (67’ Sersanti), Zampano; Defrel (67’ Di Mariano), Gliozzi (67’ Pedro Mendes). A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Beyuku, Nador, Dellavalle, Cauz, Massolin, Caso. All. Sottil
EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (80’ Ebuehi), Yepes, Ghion, Ilie (46’ Ignacchiti), Carboni (57’ Moruzzi); Ceesay (67’ Popov), Shpendi (57’ Pellegri).  A disposizione: Perisan; Curto, Degli Innocenti, Belardinelli, Indragoli, Saporiti, Bianchi. All. Dionisi
ARBITRO: Tremolada di Monza (Zingarelli-Luciani)
RETI: 22’pt Ceesay, 51’pt rig. Gliozzi, 21’st Tonoli
NOTE: Ammoniti Ilie, Elia, Shpendi, Zampano, Tonoli, Sersanti
MODENA – Non basta un buon primo tempo e il gol del vantaggio firmato da Ceesay: l’Empoli esce sconfitto dal “Braglia” per 2-1 contro il Modena, nell’anticipo del venerdì. Gli uomini di Alessio Dionisi partono con il piglio giusto e si portano avanti, ma vengono raggiunti nel recupero della prima frazione e superati a metà ripresa da un colpo di testa di Tonoli.
La gara si apre su ritmi contenuti, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. L’Empoli controlla bene il possesso e prova a colpire in ripartenza. Al 21’ arriva il vantaggio: Ceesay scappa sulla sinistra, entra in area e batte Seculin con un preciso destro sul secondo palo, firmando l’1-0. Gli azzurri gestiscono il risultato fino al finale di tempo, ma quasi alla fine recupero un episodio cambia l’inerzia: sul tiro di Santoro, un tocco di mano in area costa il rigore che Gliozzi trasforma con freddezza, riportando il Modena in parità proprio allo scadere.
Nella ripresa il Modena cresce e alza il ritmo, mentre l’Empoli fatica a ripartire con continuità. Al 67’ i padroni di casa completano la rimonta: Santoro crossa dalla destra e Tonoli, anticipando Obaretin, trova di testa il 2-1.
Dionisi prova a cambiare qualcosa con gli ingressi dalla panchina, ma gli azzurri non riescono più a rendersi pericolosi con la stessa incisività del primo tempo. Nel finale Fulignati tiene vivo il risultato con una bella parata su Mendes, ma non basta: il triplice fischio sancisce una sconfitta amara, maturata dopo un buon avvio e qualche disattenzione di troppo.
Per l’Empoli una gara dai due volti: positivo il primo tempo, con buona organizzazione e il vantaggio meritato, ma meno brillante la ripresa, in cui la squadra ha lasciato troppa iniziativa al Modena. Un passo falso da archiviare in fretta, con la consapevolezza che serve maggiore continuità per tornare a fare punti lontano dal Castellani.

© Riproduzione riservata

