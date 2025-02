Impresa Empoli in Coppa Italia: batte la Juve ai rigori e va in semifinale

Getting your Trinity Audio player ready...

Juventus – Empoli 3-5 dcr (1-1)JUVENTUS (4-2-3-1)

: Perin; Weah, Gatti, Kelly (53′ Locatelli), Cambiaso (83′ Alberto Costa); Koopmeiners (53′ Yildiz), Thuram; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez (59′ Conceição); Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Adzic, Rouhi, Gil, Pietrelli, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli (45′ Goglichidze), Tosto (59′ Pezzella); Sambia, Bacci (72′ Gyasi), Henderson, Maleh, Cacace; Konate (59′ Esposito), Colombo (59′ Kouame).A disposizione: Seghetti, Brancolini, Grassi, Kovalenko, De Sciglio, Bembnista, Asmussen, Campaniello. Allenatore

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

RETI: 23′ Maleh, 65′ Thuram

SEQUENZA RIGORI: Vlahovic alta, Henderson gol, Kolo Muani gol, Kouamè gol, Locatelli gol, Cacace gol, Yildiz fuori, Marianucci gol

NOTE: Ammoniti 64′ Henderson, 73′ Goglichidze, 78′ Esposito, 80′ Locatelli

TORINO – Impresa storica dell’Empoli che elimina ai quarti di finali di Coppa Italia la Juventus allo Stadium di Torino ai calci di rigore.

Gli azzurri di D’Aversa, terzultimi della classe e in crisi in campionato, in campo con la formazione B rischiano di vincere prima dei calci di rigore con la Vecchia Signora. La partenza forte dei bianconeri locali non spegne la verza azzurra. L’Empoli passa al 23′ con Maleh che approfitta di un errore in disimpegno di Nico Gonzalez e trafigge Perin. Nella prima frazione con due occasioni di Konate è proprio l’Empoli ad avere le occasioni migliori per raddoppiare.

Nella ripresa Empoli ordinato e ancora pericoloso in apertura con Maleh. Ai bianconeri per impattare serve una prodezza di Thuram dopo un veloce uno-due con Kolo Muani. Ma non basta un finale vibrante per ribaltare il match.

Si va ai rigori e la Juve capitola per gli errori di Vlahovic (alto) e Yildiz (parato) mentre dal dischetto l’Empoli non fallisce.

In semifinale sarà sfida al Bologna, sperando nel frattempo di tornare a vedere la luce anche in campionato