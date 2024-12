Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Genoa 1-2EMPOLI (3-5-2)

: D. Vasquez; Goghichidze (71’ De Sciglio), Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin (80’ Ekong), Grassi (71’ Maleh), Cacace (80’ Marianucci); Colombo, Henderson (59’ Fazzini); Esposito. A disposizione: Perisan, Seghetti; Sambia, Tosto, Bembnista, Konate. Allenatore: D’Aversa.

GENOA (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy (39’ Sabelli), Bani, J. Vasquez, Martin; Thorsby (82’ De Winter), Badelj (62’ Miretti), Frendrup; Zanoli (62’ Masini), Vitinha; Pinamonti (62’ Ekuban). A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Ekhator, Marcandalli, Ankeyne, Kassa, Melegoni. All.: Vieira.

ARBITRO: Rapuano di Rimini (Peretti-Di Gioia)

RETI: 46’ Badelj, 68’ Ekuban, 74’ Esposito

NOTE: Ammoniti Thorsby, Vitinha, Gyasi

EMPOLI – L’Empoli chiude l’anno con un ko al Castellani contro un Genoa che che beneficia soprattutto del rientro in campo di Vitinha, uno dei migliori nella sfida contro gli azzurri.

Parte subito forte il Genoa che cerca di far paiua a Vasquez con tiri dalla distanza. Partita non bellissima che si infiamma nella seconda parte con le conclusioni di Anjorin e soprattutto di Cacace su cui Leali si salva con l’aiuto del palo in chiusura di frazione.

Nel secondo tempo apre subito il Genoa con il gol del vantaggio: il tiro ribattuto di Pinamonti trova la deviazione di Badelj in gol. La reazione empolese si fa attendere ma l’occasione ghiotta arriva per un fallo di Vasquez su Esposito segnalato dal Var in area di rigore. Dal dischetto va Esposito ma Leali dice no.

A raddoppiare per i rossoblu è Ekuban che realizza sei minuti dopo il suo ingresso in campo. Sul doppio vantaggio il Genoa lascia campo all’Empoli che accorica con esposito su assist di Anjorin ma non trova il gol del pareggio.