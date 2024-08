L’Empoli stecca la ‘prima’ al Castellani: passa la Sampdoria di Pirlo

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Sampdoria 0-2EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; Goglichidze (82’ Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi (73′ Shpendi) Haas (73′ Grassi), Henderson, Pezzella (73′ Cacace); Fazzini (65′ Stojanovic) Esposito (65′ Ekong); Caputo (65′ Colombo). A disposizione: Seghetti, Chiorra; Guarino, Donati, Sodero, Popov. Allenatore: D’Aversa

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli (65’ Ferrari), Vulikic (84’ Barreca); Venuti (86’ Girelli), Yepes (65’ Meulensteen), Bellemo (76’ Kasami), Ioannou (65’ Giordano); Akinsanmiro (65’ Benedetti), Borini (65’ Tutino); Coda (76’ La Gumina). A disposizione: Ravaglia; Ricci, Zeqiraj, Stoppa, Benedetti. Allenatore: Pirlo

ARBITRO: Aureliano di Bologna (Cecconi-Giuggioli; Crezzini)

RETI: 45’ Coda, 78’ Benedetti

EMPOLI . L’amichevole più probante, finora, del precampionato dell’Empoli finisce con un ko al Castellani. Passa la Sampdoria di Pirlo che, dopo i buoni risultati nella tournee in Germania, espugna il terreno di gioco empolese.

L’occasione per passare in vantaggio è dell’Empoli: fallo di Yepes su Esposito e calcio di rigore. Sul dischetto va Caputo che coglie la traversa. Il vantaggio è ospite con Coda, servito da un assist di Ioannou. Nella ripresa cerca il pari la squadra di casa ma non riesce a trovarlo. In contropiede è la Sampdoria a raddoppiare con Benedetti in contropiede.