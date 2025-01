L’Empoli torna a far punti ma non sono tre: pari con il Bologna

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Bologna 1-1EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (72’ Anjorin), Henderson (46’ Maleh), Pezzella (82’ Cacace); Esposito, Fazzini; Colombo (82’ De Sciglio). disposizione: Perisan, Seghetti; Sambia, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Bacci, Bembnista, El Biache, Gravelo, Konate. Allenatore: D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro (74’ Ferguson); Ndoye, Odgaard (74’ Fabbian), Dominguez (84’ Iling-Junior); Dallinga (46’ Castro). A disposizione: Bagnoli, Ravaglia; Posch, Casale, El Azzouzi, Pobega, Cambiaghi, De Silvestri, Miranda. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Federico La Penna di Roma (Carbone-Fontani; Scatena; Di Paolo/Gariglio)

RETI: 24’ Colombo, 44’ Dominguez

NOTE: Ammoniti Henderson, Grassi, Pezzella

EMPOLI – L’Empoli di D’Aversa fa un punto ma non torna alla vittoria contro il Bologna. I rossoblu, dal canto loro, forse pagano le fatiche della gara di Champions.

Partita che parte senza grosse emozioni praticamente fino al gol del vantaggio dell’Empoli: Fazzini serve Pezzella che crossa preciso per il toco di Colombo che supera Skorupski. Si attende la reazione del Bologna ma l’occasione migliore è sventata da Lucumi su Colombo. Nel finale i rossoblu, però, crescono e dopo una occasione di Holm trovano il pari con un gran tiro di Dominguez.

Nella ripresa il Bologna prova a vincere la partita ed ha le occasioni per farclo con Odgaard e con Beukema ma in entrambi i casi Vasquez si fa trovare presente.

“I ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione – ha commentato al termine della gara mister Roberto D’Aversa, 300 presenze in panchina –, contro una delle squadre più in forma del momento. Merito ai ragazzi che se la sono giocata alla pari. La scelta di partire con tre giocatori offensivi era per dare un segnale contro una delle squadre più in forma del momento, che ha un punto in più dell’anno scorso. Siamo felici di aver fatto un risultato positivo, c’è il dispiacere di aver subito gol alla fine del primo tempo. Dobbiamo continuare a lavorare così, ma a parte 20 minuti col Lecce l’atteggiamento è sempre stato giusto, anche se l’andamento delle partite non sempre è stato rispecchiato dal risultato. Era importante muovere la classifica, segnali positivi c’erano stati anche a San Siro e la prestazione di stasera è stata importante. Ci aspettano partite difficili, andremo a Torino con coraggio; andiamo avanti, pensando a lavorare e sperando che le prestazioni portino risultati”.