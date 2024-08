Per l’attacco dell’Empoli c’è Lorenzo Colombo dal Milan

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Sarà un Empoli con due pedine in più quello che si appresta ad affrontare i primi appuntamenti ufficiali della stagione.

Hanno firmato Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, e Szymon Zurkowski, anche lui a titolo temporaneo dallo Spezia. In entrambi casi c’è il diritto di riscatto.

Lorenzo Colombo è un attaccante classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile del Milan è proprio con i rossoneri che fa l’esordio nei professionisti a 18 anni, nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Un mese dopo, Lorenzo debutta in serie A nel match con il Bologna. Nella prima parte della successiva stagione arriva anche la prima volta in Europa: Colombo parte dal primo minuto e va in gol nel preliminare di Europa League nella vittoria con il Bodo Glimt. A gennaio 2021 il passaggio alla Cremonese ed a luglio alla Spal, dove collezione 34 presenze, 6 gol ed un assist in Serie B. Nella stagione 2022-23 Lorenzo approda al Lecce, contribuendo alla salvezza in serie A dei salentini con 5 gol, di cui quello decisivo nel match con il Monza. Nell’ultimo campionato Colombo ha totalizzato 25 presenze e 4 gol con la maglia del Monza. In nazionale, Colombo vanta 20 gare con l’under 21, di cui 4 all’Europeo del giugno dello scorso anno.

Per Zurkowski si tratta di una conferma, avendo terminato la stagione scorsa proprio in maglia azzurra. Il centrocampista, classe 1997, è cresciuto prima nel Mosir Jastrzebie Zdroj e poi nel Górnik Zabrze, fa l’esordio nei professionisti a novembre del 2016, in occasione della gara vinta 4-0 contro il Wisla Pulawi. Contribuisce alla promozione nella massima serie della formazione polacca, per poi diventare un punto fisso del Gornik in Ekstraklasa. Nel gennaio del 2019 è stato acquistato dalla Fiorentina, che lo lascia comunque in prestito in Polonia fino al termine della stagione. Arriva a Firenze nell’estate dello stesso anno, giocando nelle prima parte di stagione due gare per poi trasferirsi proprio all’Empoli. Nel 2020-21 avviene il ritorno in azzurro, con Szymon che colleziona 23 presenze e 2 reti, contribuendo così alla promozione in serie A. Il campionato successivo vede ancora protagonista Żurkowski con la maglia dell’Empoli: 35 presenze, 6 gol, 3 assist e salvezza raggiunta. In estate il ritorno alla Fiorentina, a gennaio 2023 il passaggio allo Spezia in cui totalizza 27 presenze tra serie A e B. Żurkowski ha esordito con la nazionale polacca Under 21 nel settembre del 2017, facendo parte della squadra che ha disputato la fase finale dell’Europeo di categoria giocato nell’estate del 2019 in Italia. Mentre l’esordio in nazionale A arriva a marzo 2022 nell’amichevole con la Scozia, sempre nello stesso anno Szymon viene convocato per il mondiale in Qatar. Nell’ultima stagione, iniziata con lo Spezia, e proseguita in azzurro da gennaio, Szymon ha contribuito alla salvezza dell’Empoli con 4 gol in 13 gare.