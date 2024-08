Per l’Empoli è già tempo di esordio in Coppa: al Castellani arriva il Catanzaro

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Sarà anche calcio d’estate, ma è di quello che conta. Sarà il 10 agosto ma l’Empoli, contro il Catanzaro gioca già per i tre punti in Coppa Italia.

Altro che notte di San Lorenzo, nonostante il mercato sia pienamente aperto e la rosa sia un continuo arrivare e partire.

Francesco D’Aversa non cerca alibi. Nella conferenza stampa prepartita è un continua mettere in guardia sulle cose da fare, che sono gli automatismi e i meccanismi tattici che sono stati assimilati in queste prime settimane di lavoro e di fatica. Di fronte c’è un Catanzaro di tutto rispetto seppur di categoria inferiore che, a detta di mister D’Aversa, pur avendo cambiato guida tecnica hanno mantenuto una personalità. Il Catanzaro, inoltre, ha già a suo favore l’aver giocato un match di Coppa, di aver assaggiato già il campo e l’agonismo della partita.

Difficile dire chi D’Aversa schiererà. La formazione tipo potrebbe partire da quella fatta vedere nell’ultimo test contro la Sampdoria (“Abbiamo creato molte palle gol senza realizzare abbastanza, in questo dobbiamo migliorare”, ha detto il tecnico) ma mancheranno il polacco Walukiewicz, infortunato e sicuro assente per le prossime settimane e non dovrebbe partire dall’inizio l’ultimo arrivato, Lorenzo Colombo. L’attaccante scuola Milan “deve mettersi al pari con gli altri”, ha detto il mister, che però non si è soffermato né sulla forma né sulla posizione in campo dei singoli. “Bisogna valutare – spiega – un paio di ragazzi che hanno avuto dei problemi nelle ultime ore e poi ragionare fino all’ultimo su tutte le situazioni. Su queste basi faremo le scelte migliori”.

Per l’Empoli è l’edizione numero 45 della Coppa che agli azzurri al massimo ha portato a una qualificazione ai quarti di finale.

Contro il Catanzaro non si gioca dal 2004: era serie B e vince l’Empoli per 2-0 con i gol di Tavano e di Lodi. In panchina degli avversari c’è Fabio Caserta che ha debuttato in serie B al Castellani alla guida della Juve Stabia nel 2019.

Il regolamento prevede al 90’ per i primi turni direttamente il ricorsi ai calci di rigore.