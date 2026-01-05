5.8 C
Empoli, svolta in dirigenza: Stefano Stefanelli è il nuovo direttore sportivo

Ufficiale l'ingaggio dell'ex capo scouting della Juventus. Accordo fino al 2027 per la gestione tecnica della società azzurra

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Stefanelli
Foto di: IG / Empoli Fc
Meno di 1 ' di lettura

EMPOLI – Il club del presidente Corsi ridisegna il proprio organigramma. Con una nota ufficiale, l’Empoli Football Club ha annunciato di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Stefano Stefanelli.

Il nuovo dirigente ha siglato un accordo che lo legherà alla società azzurra fino al 30 giugno 2027. Una scelta di prospettiva, che guarda all’immediato ma pianifica anche la prossima stagione.

Classe 1979, originario di Pergola, Stefanelli vanta un curriculum in ascesa. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato la carriera dirigenziale nel 2016 alla Vis Pesaro. Ha maturato esperienza tra serie B e C con Carpi, Pistoiese e Cesena, oltre a una parentesi nel settore giovanile del Napoli. Conosce già la Toscana, avendo guidato il Pisa nella stagione 2023/24. Arriva a Empoli dopo un anno prestigioso trascorso come direttore dell’area scouting della Juventus.

