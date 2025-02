Un’altra imbarcata per l’Empoli: al Castellani l’Atalanta cala la cinquina

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Atalanta 0-5EMPOLI (3-4-2-1)

: Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi (58’ Sambia), Grassi (72’ Zurkowski), Maleh (83’ Kovalenko), Cacace; Esposito (72’ Campaniello), Henderson; Kouamè (58’ Colombo). A disposizione: Seghetti, Vasquez; Tosto, Bacci, Bembnista, Konatè. Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti (63’ Toloi), Kolasinac; Bellanova, Pasalic (76’ Brescianini), De Roon, Zappacosta (86’ Ruggeri); Lookman (76’ Cuadrado), De Ketelaere (63’ Ederson); Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi; Sulemana, Samardzic, Palestra, Vavassori, Vlahovic, Del Lungo. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Mariani di Aprilia (Carbone-Peretti; Ferrieri Caputi; Fabbri/Meraviglia)

RETI: 27’ aut. Gyasi, 34’ Retegui, 43’, 55’ Lookman, 74’ Zappacosta

NOTE: Ammonito Carnesecchi

EMPOLI – Una partita che è tutta racchiusa nel risultato. L’Empoli prende la seconda imbarcata di fila e lo fa contro un’Atalanta che torna prepotentemente in corsa per il titolo.

Lo fa annientando la squadra di D’Aversa su cui pesano anche infortuni e assenze. Che tutto vada male, dopo una serie di occasioni fallite dalla Dea, la rete del vantaggio ospite, con una sfortunata deviazione di Gyasi nella propria posta su cross di Zappacosto. Poi è show nerazzurro con quattro reti frutto del gran calcio della squadra di Gasperini: in gol Retegui, la doppietta di Lookman e Zappacosta. Ma le reti potrebbero anche essere di più.

Due punti in undici partite per l’Empoli, che vede la situazione in classifica sempre più difficile.