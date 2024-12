Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Verona-Empoli, Zanetti contro la sua ex squadra. D’Aversa: “Scontro diretto”

Verona-Empoli domenica 8 dicembre alle ore 15 allo stadio Bentegodi di Verona.

Partita valida per la quindicesima giornata di serie A diretta da Marco Di Bello di Brindisi. Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio gli assistenti, Francesco Cosso di Reggio Calabria il IV ufficiale; Valerio Marini di Roma 1 il Var e Giacomo Paganessi di Bergamo l’Avar.

Intanto nel fine settimana tutti gli arbitri italiani scendono in campo, dalla serie A fino ai campionati dilettantistici e giovanili nelle altre regioni italiane, con un segno nero sul viso per dire basta alla violenza sui direttori di gara.

Empoli di Roberto D’Aversa a quota 16 punti reduce dalla vittoria con la Fiorentina con cui è approdato ai quarti di finale di Coppa Italia.

Verona di Paolo Zanetti, ex tecnico Empoli, a quota 12 punti

Paolo Zanetti incontra l’Empoli sua ex squadra: “Si tratta di uno scontro diretto. E i ragazzi si sono preparati al meglio per questa partita. Empoli merita la posizione di classifica che ha. Affrontiamo un avversario con cui sia da calciatore che da allenatore sono stato molto bene, conosco la loro realtà ed in questo momento sono in fiducia. Ma noi sappiamo di avere davanti ancora tutto il tempo per fare bene”.

Roberto D’Aversa: “Troveremo un ambiente caldo uno stadio che spinge molto la squadra per l’intera partita. Il Verona farà di tutto per ottenere un risultato positivo e noi dovremo farci trovare pronti sotto l’aspetto fisico e mentale perché troveremo un avversario affamato. Dovremo affrontare questa partita nel migliore dei modi sapendo che è uno scontro diretto molto importante. Vero che in un paio di gare il Verona ha preso tanti gol con squadre forti come Inter e Atalanta, ma allo stesso tempo ha vinto in casa contro Napoli e Roma, questo non è casuale. Significa che è uno stadio che spinge e fa sentire il proprio calore. Dovremo essere bravi a restare in partita qualunque cosa accada. Dobbiamo ragionare come se fosse una gara secca in cui il margine di errore è minimo se non nullo. Guai a pensare che possa essere semplice. Dovremo essere pronti sotto il profilo tattico, sul quale abbiamo lavorato, ma anche su quello della determinazione di portare a casa il risultato. In queste gare serve concentrazione, a decidere poi è la determinazione: che non è solo in un contrasto ma nel vincere un duello personale e nel minimo particolare che ti fa vincere o perdere la partita”.