FIRENZE – 8 marzo 2025 a Firenze: tassisti ‘Dalla parte delle donne’

Cooperative taxi 4390 e 4242, insieme all‘associazione Artemisia e al Comune di Firenze, per la campagna ‘Dalla parte delle donne’, in occasione della Giornata internazionale della donna 2025

Da venerdì 7 marzo gran parte dei taxi fiorentini sul lunotto posteriore la vetrofania con la scritta ‘#Tudachepartestai? Prendi posizione contro la violenza alle donne’ e il contatto del Centro antiviolenza Artemisia 055601375.

Sabato 8 marzo le tassiste e i tassisti fiorentini indosseranno la spilla simbolo di Artemisia per esprimere la loro unione nel promuovere questo evento.

L’iniziativa, che rientra nel programma ‘Marzo donna’ dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Firenze, è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessora alle Pari Opportunità Benedetta Albanese, dalla presidente di Artemisia Elena Baragli e dai presidenti delle cooperative Cotafi Claudio Giudici e Socota Milko Signorini.

Assessora Benedetta Albanese: “La violenza di genere è una piaga che colpisce profondamente la nostra società e richiede un impegno concreto da parte delle istituzioni, delle associazioni e di ogni cittadino. È nostro dovere promuovere azioni efficaci per contrastarla e offrire alle donne strumenti immediati per chiedere aiuto e protezione, perciò sosteniamo con convinzione questa campagna di informazione. Rendere più accessibili le informazioni sui centri antiviolenza significa abbattere le barriere della paura e dell’isolamento in cui molte donne si trovano, e per le quali il messaggio è chiaro: non sono sole, c’è una rete di sostegno pronta ad aiutarle”.

Elena Baragli, presidente Artemisia: “La violenza contro le donne è una realtà strutturale drammatica che colpisce le donne e i propri figli. E’ necessario che tutta la comunità si assuma la responsabilità sociale di agire per contrastarla, e per promuovere un cambiamento culturale anche con campagne di informazione e sensibilizzazione come quella lanciata dalle cooperative dei taxi 4390 e 4242. Uscire dalla violenza è possibile. Il numero di telefono di Artemisia è a disposizione per informazioni, chiarimenti e richieste di aiuto”.

Claudio Giudici, presidente cooperativa 4390 Taxi Firenze: “Siamo onorati per un’iniziativa che ci vede al fianco prima di tutto delle donne, e poi di enti di primaria importanza come l’associazione Artemisia e l’assessorato alle Pari Opportunità. Come 4390 siamo ogni giorno attivi con un operatore, corsa dopo corsa, a tutela della complessiva serenità psico-fisica della donna, con campagne come Davanti Casa, Taxi Premaman e Taxi Rosa. Crediamo da anni nella possibilità di poter sfruttare la diffusione sul territorio comunale dei nostri taxi come veicolo di comunicazione sociale: pochi mesi fa con una campagna tuttora attiva che invita i cittadini ad unirsi a noi nella donazione del sangue, oggi con questa importante iniziativa a favore delle donne”.

Milko Signorini, presidente di Radiotaxi 4242: “Aderiamo a questa iniziativa meravigliosa e indispensabile. La Socota 4242 e i suoi Soci tassisti da sempre dedicano particolare attenzione alla tutela delle donne e i bambini, specialmente nei turni notturni dove viene effettuato uno sconto del 10 per cento alle donne sole in un orario definito. Fieri di questo, l’8 marzo i tassisti esporranno l’ adesivo nei taxi e le spille per dimostrare la loro vicinanza alle donne”.