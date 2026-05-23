Rapinano un Rolex a una turista a Forte dei Marmi: la banda presa in poche ore

FORTE DEI MARMI – Un sistema integrato di controllo del territorio e la stretta sinergia tra le forze dell’ordine hanno permesso di assicurare alla giustizia i responsabili di un’efferata rapina messa a segno nella mattinata di ieri (22 maggio) nel cuore di Forte dei Marmi. In manette sono finite tre persone di origine campana, intercettate sull’autostrada A1 poche ore dopo il colpo, mentre l’orologio sottratto – un preziosissimo Rolex Daytona in oro dal valore di oltre 50mila euro – è stato interamente recuperato e sarà restituito alla legittima proprietaria.

Il drammatico episodio si è consumato all’ora dell’aperitivo in un noto locale del centro cittadino. Una turista lituana di 47 anni si trovava seduta ai tavolini insieme al marito, al figlio di appena 7 anni e a un’amica, quando è stata improvvisamente puntata da un giovane che indossava una vistosa maglietta hawaiana. Il malvivente le si è parato davanti e, con mossa fulminea e inaudita violenza, le ha afferrato il braccio strappandole l’orologio dal polso. Nonostante le urla e la disperata resistenza opposta dalla donna, l’aggressore è riuscito a spezzare il cinturino del cronografo, facendo persino cadere la vittima dalla sedia prima di fuggire a gambe levate.

I primi soccorsi sono scattati immediatamente con l’arrivo di una volante del commissariato di Forte dei Marmi. Il rapinatore è stato visto dileguarsi di corsa e salire in sella a uno scooter guidato da un complice che lo attendeva di fronte al bar, facendo da palo. Mentre la donna è stata medicata per le vistose escoriazioni ed ematomi riportati al polso, la Squadra anticrimine ha avviato le indagini, rivelatesi cruciali grazie alla collaborazione con la polizia locale e all’utilizzo della sofisticata tecnologia della control room municipale. L’analisi incrociata dei varchi stradali e delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di individuare un’utilitaria sulla quale i malviventi erano saliti per allontanarsi rapidamente dalla Versilia, dopo aver abbandonato lo scooter.

A quel punto è scattata una nota di ricerca a livello nazionale coordinata con il Servizio poliziasStradale di Roma, monitorando passo dopo passo i movimenti della vettura sospetta verso sud. Intorno alle 19 a trappola è scattata sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra le uscite di Orte e Roma Nord: gli agenti della sottosezione della Polizia stradale hanno intercettato e bloccato l’auto con tecniche operative di sicurezza.

La successiva e accurata perquisizione a bordo del mezzo ha dato esito positivo, consentendo di rinvenire gli indumenti con la trama hawaiana utilizzati durante l’assalto e, soprattutto, il Rolex Daytona d’oro. I tre occupanti del veicolo, tutti soggetti già noti alle forze dell’ordine per specifici reati contro la persona e il patrimonio, sono stati identificati.

Nel frattempo, a Forte dei Marmi, la vittima è riuscita a riconoscere senza ombra di dubbio l’autore materiale dello strappo attraverso la visione di un fascicolo fotografico. Gli investigatori hanno così chiuso il cerchio definendo le responsabilità di tutta la banda, compreso il terzo uomo che si era occupato di guidare l’auto della fuga. Tutti gli elementi raccolti sono stati messi a disposizione della procura di Tivoli, che ha disposto nei confronti dei tre la denuncia a piede libero per il reato di rapina aggravata in concorso.