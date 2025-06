Bimbo di 10 anni annegato a Bilancino, la procura apre un fascicolo per omicidio colposo

Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO DEL MUGELLO – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, in seguito alla morte del bambino di 10 anni scomparso domenica pomeriggio nelle acque del lago di Bilancino, a Barberino di Mugello. La magistrata di turno, Benedetta Foti, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso: sarà l’esame medico-legale a stabilire se il piccolo sia morto per annegamento o a causa di un malore improvviso.

La tragedia è avvenuta ieri (15 giugno) intorno alle 17, nei pressi della spiaggia della località Cavallina. Il bambino, residente a Sesto Fiorentino e di origini marocchine, si trovava in acqua con il fratellino e il padre. Quest’ultimo si era allontanato per pochi minuti per recuperare i teli, ma al suo ritorno il figlio era sparito.

Sono immediatamente scattate le ricerche: via terra, in acqua e dall’alto con l’elicottero Drago 147 dei Vigili del Fuoco. I sommozzatori, inviati da Firenze, hanno recuperato il corpo senza vita nel tardo pomeriggio, non distante dal punto in cui era scomparso.

Il lago di Bilancino, spesso frequentato da famiglie e turisti, è purtroppo già stato teatro di altri episodi simili: con questa nuova tragedia, le vittime accertate dal 2011 a oggi salgono a otto. La comunità locale è sotto shock, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e verificare le condizioni di sicurezza della zona.

Si attendono nei prossimi giorni i risultati dell’autopsia, che saranno determinanti per far luce su quanto accaduto.