Bus fuori strada dopo l’incidente: salvi 4 studenti e il conducente del mezzo

Getting your Trinity Audio player ready...

GAMBASSI TERME – Paura a Gambassi, in località Camporbiano, per lo scontro fra un bus e un mezzo pesante.

Il tir ha urtato con la parte posteriore del rimorchio il pullman facendo uscire in parte dalla carreggiata il mezzo, che è rimasto inclinato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino per mettere in sicurezza il bus in bilico a bordo strada e per evacuare quattro ragazzi e il conducente del veicolo rimasti illesi, Con l’autogru inviata dal distaccamento di Firenze Ovest il bus è stato riposizionato in carreggiata per la successiva rimozione.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi dell’incidente e per la viabilità.