Cade e muore sulla pista da motocross a Marradi

Getting your Trinity Audio player ready...

MARRADI – Dramma nel pomeriggio di oggi (6 settembre) a Marradi, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un incidente sul circuito di motocross in località Casalino del Leone. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto durante una delle fasi di guida, finendo a terra in modo violento. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme al personale sanitario del 118.

I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili: all’arrivo degli operatori sanitari le condizioni del centauro erano già disperate e, nonostante i tentativi di rianimazione, non è rimasto altro che constatarne il decesso. La salma è stata quindi messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo l’autorizzazione del magistrato di turno della procura di Firenze, è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi per l’eventuale autopsia.