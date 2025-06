Prevenire i colpi di calore: le cinque regole dei medici di Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Con l’arrivo previsto di un’ondata di calore che porterà le temperature a toccare i 37 gradi nel prossimo weekend, l’Ordine dei Medici di Firenze ha diffuso un decalogo di 5 regole fondamentali per proteggere la salute dei cittadini. A illustrarle è la vicepresidente dell’Ordine, la dottoressa Elisabetta Alti, che pone l’accento sull’importanza della prevenzione, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Le 5 regole per la salute in arrivo di caldo

Limitare l’esposizione nelle ore centrali: “È fondamentale proteggersi durante le ondate di calore evitando, per quanto possibile, le attività all’aperto nelle ore più calde, tra le 11 e le 17. Questa precauzione è particolarmente importante per le persone fragili e anziane, ma anche i più giovani dovrebbero astenersi dal praticare esercizi fisici intensi nelle ore centrali della giornata”, raccomanda la dottoressa Alti. In presenza di sintomi come nausea, vertigini o mal di testa segnali che potrebbero indicare un colpo di calore è essenziale trovare subito un luogo fresco o ombreggiato e contattare un medico senza indugi.

Abbigliamento adeguato e colori chiari: indossare vestiti leggeri e con colori chiari è essenziale per favorire la traspirazione e riflettere i raggi solari, mantenendo il corpo più fresco.

Crema solare protezione 50, anche in città: una raccomandazione particolare riguarda l’uso della protezione solare, fondamentale anche in città per prevenire scottature e danni cutanei dovuti all’esposizione ai raggi Uv. “Raccomandiamo l’uso della crema solare con protezione 50 anche in ambito urbano applicandola ogni mattina e rinnovandola frequentemente nel corso della giornata”.

Idratazione e alimentazione corretta: “È fondamentale mantenersi ben idratati bevendo molta acqua ed evitare l’assunzione di alcool, che può favorire la disidratazione», raccomanda Alti. Allo stesso tempo, è consigliabile preferire frutta e verdura, ricche di acqua e sali minerali, limitando invece cibi grassi che rallentano la digestione”.

Rinfrescare gli ambienti e attenzione agli sbalzi di temperatura: “È altrettanto importante mantenere freschi gli ambienti, aprendo le finestre nelle ore più fresche della giornata, cioè al mattino presto e alla sera tardi, e utilizzando ventilatori o condizionatori. Tuttavia, è fondamentale evitare di impostare temperature troppo basse rispetto all’esterno, per prevenire sbalzi termici che possono risultare dannosi quanto il caldo stesso”.