Cane incastrato in un tubo salvato dai vigili del fuoco a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – – I vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano, sono intervenuti in via di Lungo Gavine, per il salvataggio di un cane rimasto bloccato all’interno di una tubazione in muratura del diametro di 50 centimetri.

Si è concluso alle 20,40 il complesso intervento per il salvataggio del meticcio, rimasto bloccato a circa 3 metri all’interno di un portavia in muratura.

I vigili del fuoco hanno scavato e rimosso la terra dall’apertura, per proseguire con la rimozione della terra accumulata con le ultime piogge all’interno della tubatura in cemento restringendo ulteriormente lo spazio. Difficili e molto lunghe le operazioni per rimuovere la terra a mano dato gli spazi molto ristretti. Un vigile del fuoco, il più longilineo della squadra, è entrato all’interno del portavia, avanzando lentamente, rimuovendo terra e detriti, fino a raggiungere il cane che si è fatto prendere tranquillamente.

Al termine delle complesse operazioni il cane intrappolato dalle 15 di questo pomeriggio è stato consegnato al proprietario in buono stato.