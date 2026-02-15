11.4 C
Cane incastrato in un tubo salvato dai vigili del fuoco a Sesto Fiorentino

Era rimasto bloccato all’interno di una tubazione in muratura del diametro di 50 centimetri: lunghe e complesse le operazioni per liberarlo

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti dalle ore 17:40 nel comune di Sesto Fiorentino in Via di Lungo Gavine, per il salvataggio di un cane rimasto bloccato all’interno di una tubazione in muratura del diametro di 50 cm. Si è concluso alle ore 20:40 il complesso intervento per il salvataggio del meticcio, rimasto bloccato a circa 3 metri all’interno di un portavia in muratura. I Vigili del fuoco hanno scavato e rimosso la terra dall’apertura, per proseguire con la rimozione della terra accumulata con le ultime piogge all’interno della tubatura in cemento restringendo ulteriormente lo spazio. Difficili e molto lunghe le operazioni per rimuovere la terra a mano dato gli spazi molto ristretti. Un Vigile del fuoco, il più longilineo della squadra, è entrato all’interno del portavia, avanzando lentamente, rimuovendo terra e detriti, fino a raggiungere il cane che si è fatto prendere tranquillamente. Al termine delle complesse operazioni il cane intrappolato delle ore 15:00 di questo pomeriggio è stato consegnato al proprietario in buono stato (foto vigili del fuoco)
