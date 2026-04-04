Distrutta dalle fiamme un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo

AREZZO – Vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti questo pomeriggio in via dell’Anfiteatro ad Arezzo per l’incendio di un’ambulanza.

A prendere fuoco è stato un mezzo che era fermo davanti all’ingresso della sede della Croce Bianca. In pochi minuti le fiamme lo hanno distrutto.

I Vvgili del fuoco, intervenuti con una squadra e un’autobotte (7 unità) hanno spento il mezzo in fiamme. Completamente distrutta l’ambulanza interessata dall’incendio. Lievi danni agli edifici vicini, provocato sopratutto dal fumo denso e dal calore che si è sprigionato dal mezzo in fiamme. Lievemente intossicati gli operatori volontari dell’ambulanza.

Sul posto sono arrivati anche 118 e Polizia di Stato.