Usa una carta di credito rubata e va a comprare le sigarette: denunciato

FIRENZE – Denunciato un uomo per utilizzo indebito di strumenti di pagamento, a seguito di un controllo effettuato in via Ponte alle Mosse a Firenze.

I militari hanno notato un giovane a bordo di una bicicletta mentre percorreva la strada contromano e, insospettiti, lo hanno seguito fino a una rivendita tabacchi, dove lo stesso hja effettuato un pagamento contactless presso un distributore automatico. Durante il controllo, i carabinieri hanno accertato che l’uomo, un 22enne tunisino, stava utilizzando una carta di debito intestata a un’altra persona.

Alla richiesta di chiarimenti, il soggetto ha fornito indicazioni non coerenti circa la provenienza della carta. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire, nella sua disponibilità, ulteriori carte di pagamento, una tessera sanitaria intestata alla medesima persona e valuta estera. Gli accertamenti immediati hanno permesso di rintracciare la titolare dei documenti, una giovane turista italiana che ha riferito, mediante denuncia querela, di essere stata poco prima vittima del furto del portafogli in piazza San Giovanni.

La stessa ha inoltre disconosciuto alcuni pagamenti effettuati poco dopo il furto proprio presso la tabaccheria in cui era stato fermato l’uomo. Il soggetto è stato quindi tratto in arresto e trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato nella mattinata di eiri all’esito del quale è stato sottoposto all‘obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria