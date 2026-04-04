Nuovo ponte fra Signa e Lastra a Signa, lavori al via a giugno 2026

SIGNA – Procede secondo cronoprogramma l’iter per la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, infrastruttura attesa da anni e destinata a migliorare i collegamenti tra le due sponde e a ridurre la pressione sul traffico locale.

“C’è fiducia sui tempi e sulla partenza dei lavori entro giugno – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani –. Gli espropri stanno procedendo con regolarità e questo intervento rappresenta un passaggio importante per migliorare la viabilità dell’area, con effetti che si estenderanno da Scandicci verso Campi Bisenzio e fino al territorio pratese”.

L’intervento, del valore di 71,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova bretella stradale con ponte sul fiume e collegamenti diretti tra lo svincolo della FiPiLi di Lastra a Signa e il centro abitato di Signa. L’appalto integrato è stato affidato con contratto firmato il 19 dicembre 2025.

Il progetto esecutivo, trasmesso dal consorzio aggiudicatario, è attualmente in fase di verifica tecnica. Una volta concluso positivamente questo passaggio, si procederà all’approvazione definitiva e all’integrazione del contratto, passaggi necessari per la consegna dei lavori.

Sul fronte degli espropri, il decreto dirigenziale del 5 febbraio è diventato esecutivo e le notifiche ai proprietari sono state completate. Le operazioni di immissione in possesso delle aree, iniziate a metà marzo, si sono concluse nei giorni scorsi.

La consegna dei lavori resta prevista per giugno 2026. Le prime attività riguarderanno l’allestimento del cantiere e la bonifica bellica preventiva.

Ad oggi, il procedimento risulta in linea con la programmazione prevista, senza criticità segnalate nelle fasi tecniche e amministrative.