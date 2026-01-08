Stress e giornate corte, la ricetta del tradimento: Pisa e Firenze tra le città più ‘attive’ d’Italia

FIRENZE – Fuori le temperature scendono, ma tra le mura domestiche della Toscana il clima resta decisamente rovente. L’inverno italiano non spegne la voglia di evasione e intimità, anzi. La conferma arriva dall’ultima rilevazione di Ashley Madison, la piattaforma internazionale di incontri extraconiugali, che ha mappato le città più attive dal punto di vista sentimentale e fisico nella stagione fredda.

Il primato toscano. Se il Nord-Est domina la classifica nazionale, la Toscana si difende con orgoglio piazzando due capoluoghi nella Top 10 assoluta. A guidare la “carica” regionale è Pisa, che conquista un sorprendente 9° posto. La città della Torre si conferma uno dei centri più vivaci d’Italia per dinamismo relazionale. Subito dietro, a chiudere la decina d’oro, c’è Firenze (10°). Il capoluogo regionale tallona i “cugini” pisani, confermando che anche all’ombra della Cupola del Brunelleschi la ricerca di nuove connessioni è un fenomeno in salute. Le due città toscane rappresentano un baluardo per il Centro Italia, in una graduatoria altrimenti monopolizzata dal Triveneto e da alcune sorprese del Sud.

A livello generale, il Veneto si conferma l’epicentro della passione tricolore. Vicenza mantiene lo scettro di città più attiva, seguita da Treviso. Il terzo gradino del podio va invece alla Sardegna, con Sassari che spezza l’egemonia del Nord. Nella Top 20 figurano anche metropoli come Milano (11°) e Bologna (12°), ma restano alle spalle delle due toscane.

Perché l’inverno accende il desiderio di trasgressione o di nuove intimità? La risposta è psicologica. Secondo la dottoressa Marta Giuliani, sessuologa clinica, il mix di giornate più corte e routine rigide spinge a cercare valvole di sfogo. “Molte persone utilizzano il contatto affettivo come strategia per modulare stress, noia o insoddisfazione“, spiega l’esperta. L’inverno, dunque, non crea nuovi bisogni, ma amplifica quelli già esistenti: la ricerca di conferma e desiderabilità spinge molti a guardare al di fuori della relazione primaria.