Detenuta suicida in carcere a Firenze, aperto un fascicolo per omicidio colposo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla morte di una detenuta rumena di 26 anni, trovata impiccata nella sua cella nel carcere di Sollicciano. Al momento non risultano indagati.

La pm Ester Nocera ha delegato la polizia scientifica per effettuare rilievi dettagliati nell’area del decesso. La 26enne era stata condannata, in primo grado con rito abbreviato, ad 4 anni e 8 mesi per un’aggressione commessa nei confronti di un uomo di 91 anni nel centro storico di Firenze. La sentenza, non definitiva, aveva determinato la sua permanenza in carcere, anche a causa dell’assenza di familiari nella città.

Secondo la ricostruzione, la giovane si sarebbe tolta la vita impiccandosi a un pilastrino del balconcino della cella, utilizzando un lenzuolo come corda. Il tentativo di soccorso da parte del personale penitenziario e sanitario si è rivelato purtroppo inutile.

La delicata vicenda si inquadra in un contesto più ampio di tensione all’interno della sezione femminile di Sollicciano. Poche ore prima, alcune detenute avevano appiccato un incendio provocando l’intossicazione di otto persone, tra cui agenti penitenziari. Secondo il sindacato Uilpa, il carcere presenta condizioni critiche: sovraffollato (circa 158% oltre la capienza), con carenza di personale e strutture fatiscenti, tanto da essere definito “invivibile”.

A livello nazionale, il gesto della detenuta si inserisce nel drammatico trend del 2025, che ha già registrato 60 suicidi in carcere, di cui quattro riguardano donne, oltre a un detenuto in una Rems e tre operatori penitenziari.