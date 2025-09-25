Endoscopia mini-invasiva, Firenze al centro della formazione europea

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze diventa capitale della formazione medica con la Endoscopy Summer School Espghan, ospitata al Meyer Health Campus. Per tre giorni, esperti internazionali e giovani medici si sono confrontati sulle nuove frontiere dell’endoscopia pediatrica.

Tra i casi clinici presentati, quello della piccola S., affetta da malattia di Crohn. Grazie a una videocapsula con doppia telecamera, i medici hanno potuto esplorare l’intero intestino tenue senza ricorrere a interventi chirurgici. Lo strumento ha permesso prima la diagnosi, poi il trattamento di una stenosi intestinale, risolta con una dilatazione endoscopica, senza tagli né cicatrici.

Il workshop, guidato dal professor Paolo Lionetti insieme al collega Salvatore Oliva e al team di endoscopisti del Meyer, ha alternato lezioni teoriche, focus su malattie infiammatorie croniche e simulazioni pratiche. Momento clou, il collegamento in diretta dalla sala operatoria, con procedure endoscopiche mostrate ai partecipanti.

L’obiettivo della scuola è stato chiaro: colmare il divario tra generazioni di specialisti, costruire una rete internazionale di competenze e trasmettere l’esperienza maturata a Firenze in un settore che può cambiare la vita dei piccoli pazienti.