15.8 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Endoscopia mini-invasiva, Firenze al centro della formazione europea

Procedure dal vivo, focus su Crohn e stenosi intestinali: un evento formativo che unisce ricerca, pratica e innovazione clinica

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
endoscopia pediatrica scuola campus
Foto di: sito web / Meyer
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze diventa capitale della formazione medica con la Endoscopy Summer School Espghan, ospitata al Meyer Health Campus. Per tre giorni, esperti internazionali e giovani medici si sono confrontati sulle nuove frontiere dell’endoscopia pediatrica.

Tra i casi clinici presentati, quello della piccola S., affetta da malattia di Crohn. Grazie a una videocapsula con doppia telecamera, i medici hanno potuto esplorare l’intero intestino tenue senza ricorrere a interventi chirurgici. Lo strumento ha permesso prima la diagnosi, poi il trattamento di una stenosi intestinale, risolta con una dilatazione endoscopica, senza tagli né cicatrici.

Il workshop, guidato dal professor Paolo Lionetti insieme al collega Salvatore Oliva e al team di endoscopisti del Meyer, ha alternato lezioni teoriche, focus su malattie infiammatorie croniche e simulazioni pratiche. Momento clou, il collegamento in diretta dalla sala operatoria, con procedure endoscopiche mostrate ai partecipanti.

L’obiettivo della scuola è stato chiaro: colmare il divario tra generazioni di specialisti, costruire una rete internazionale di competenze e trasmettere l’esperienza maturata a Firenze in un settore che può cambiare la vita dei piccoli pazienti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.8 ° C
16.5 °
15.6 °
89 %
4.1kmh
75 %
Gio
16 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)santi del giorno (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati